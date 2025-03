Agência Minas Gerais | Governo de Minas vistoria entregas da Educação nas regiões Noroeste e Centro-Oeste

O governador Romeu Zema vistoriou entregas feitas em quatro cidades na região Noroeste e Centro-Oeste do estado com investimentos do Governo de Minas para garantir mais avanços na Educação.

“Desde que assumi o governo, estamos investindo na Educação e os alunos, professores e diretores estão vendo as melhorias no dia a dia. Nós destinamos mais de R$ 400 milhões para a merenda escolar, antigamente eram apenas R$ 20 milhões. Reformamos mais de 2.300 escolas estaduais, colocamos computadores novos e renovamos o mobiliário. Estamos garantindo a infraestrutura adequada para o aprendizado dos mineiros. Com o projeto Mãos Dadas, já investimos mais de R$ 1,2 bilhão nas redes municipais de ensino “, destacou Romeu Zema.

Mãos Dadas

Zema esteve, neste sábado (8/3), em Cedro do Abaeté, na região Centro-Oeste, para conferir as obras feitas com recursos do Mãos Dadas. O município recebeu, por meio do programa, R$ 2,9 milhões.

Está na fase final a construção do Centro Municipal de Educação Infantil Vovó Altiva. Além disso, a escola Municipal Frederico Campos foi ampliada e houve reformas nos banheiros, refeitório e cozinha. Houve ainda repasse para aquisição de equipamentos de cozinha industrial, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, mobiliário escolar e parque infantil.

Na sexta-feira (7/3), o governador assinou a ordem de início das obras de reforma e ampliação das escolas: Municipal Martinho Matos e Escola Municipal Criança Feliz, em São Gonçalo do Abaeté. Para a realização dessas reformas, foram destinados R$ 1,9 milhão por meio do programa Mãos Dadas.

Durante a solenidade, o governador encontrou alguns alunos da escola Martinho Matos, diretores e lideranças locais.

Fortalecimento da rede municipal

Em Biquinhas, o governador vistoriou a Escola Municipal João Mendes de Souza que recebeu R$ 6,3 milhões do Acordo de Brumadinho para reforma do refeitório, ambientes de circulação e salas, além da construção do playground e uma horta.

Projeto de Leitura e Escrita

Foi inaugurada, na sexta-feira, a nova biblioteca da Escola Estadual Santa Terezinha, em Lagoa Grande, Noroeste mineiro. Com recursos do Projeto de Leitura e Escrita, iniciativa da Secretaria de Estado de Educação (SEE-MG), a unidade escolar revitalizou o espaço e adquiriu um novo acervo literário.

A revitalização da biblioteca, que contou com um investimento de R$ 91 mil, incluiu melhorias na infraestrutura do espaço e aquisição de mobiliários e equipamentos, tornando-o mais acolhedor e adequado para a leitura e o estudo.

Além disso, a escola ampliou sua coleção de livros, garantindo um acervo diversificado e atualizado, com títulos que atendem a diferentes faixas etárias e áreas do conhecimento.

Lançado em setembro de 2024, o Projeto Leitura e Escrita conta com um investimento de R$ 212 milhões, o que representa o maior aporte já realizado pelo Estado com foco em desenvolver a leitura. Desse total, R$ 180 milhões foram direcionados para reformar bibliotecas em escolas.

Encontro com lideranças e população

O governo participou em Varjão de Minas da comemoração municipal do Dia das Mulheres. Em São Gonçalo do Abaeté, Zema esteve na Praça Matriz, onde foi recepcionado pela fanfarra da cidade.