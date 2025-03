Onde assistir e Palpites para o Confronto da Série A2

Por MRNews



Santo André x Linense: Análise e Palpites para o Confronto da Série A2

Santo André x Linense em Jogo Decisivo pela Série A2 do Paulistão

O Santo André entra em campo neste sábado (8), para um confronto crucial contra o Linense, válido pela Série A2 do Campeonato Paulista. A partida acontece às 15h, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, e promete muita emoção, já que o Ramahlhão busca a vitória para seguir firme na luta por uma vaga no G8, zona de classificação para a próxima fase.

Preparação para o Jogo

A preparação para o jogo decisivo aconteceu nesta sexta-feira (7), com o time treinando pela manhã no Estádio Bruno José Daniel. Antes das atividades no campo, a comissão técnica, liderada pelo técnico Gilson Kleina, realizou uma sessão de vídeo, onde foram analisadas jogadas e estratégias para o duelo contra o Linense. Em seguida, os jogadores realizaram aquecimento focado em estações de força, coordenação e potência. O treino seguiu com ajustes táticos e a definição de jogadas de bola parada, encerrando com um momento recreativo.

Desfalques e Retornos

Infelizmente, o técnico Gilson Kleina não poderá contar com alguns jogadores importantes. O zagueiro Joanderson, o também zagueiro Henrique Cayres e o volante Thomas seguem em recuperação no departamento médico e estão fora da partida. Por outro lado, o Treze terá o retorno de João Afonso, que volta ao time após cumprir suspensão na última rodada contra o Grêmio Prudente.

Situação na Classificação

Com 18 pontos, o Santo André ocupa atualmente a 10ª posição na tabela da Série A2, estando a apenas um ponto da zona de classificação. O time precisa vencer o Linense e torcer por resultados negativos de seus concorrentes diretos para avançar à próxima fase da competição.

A partida deste sábado é decisiva para o futuro do Santo André na competição, e a vitória é essencial para manter o time na briga pelo acesso à elite do futebol paulista.

Ficha Técnica:

Jogo: Santo André x Linense

Santo André x Linense Competição: Série A2 do Campeonato Paulista 2025

Série A2 do Campeonato Paulista 2025 Data: Sábado, 8 de março de 2025

Sábado, 8 de março de 2025 Hora: 15h (de Brasília)

15h (de Brasília) Local: Estádio Bruno José Daniel, Santo André

Com um jogo de vida ou morte, o Ramalhão vai em busca da vitória para seguir sua jornada no Paulistão, contando com o apoio de sua torcida para superar o Linense.