Burnley x West Bromwich ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês Championship, HOJE (11/03)

A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol – Segunda Divisão, a Championship edição 2024/2025, entre Burnley x West Bromwich acontece hoje, HOJE (11) às 17h45 hs , horário oficial de Brasília.

Prévia do Jogo: Burnley x West Bromwich Albion – Campeonato Inglês (Championship) – 11 de março de 2025

Análise e Previsão

No próximo dia 11 de março de 2025, o Burnley receberá o West Bromwich Albion no Turf Moor, em uma partida crucial pela 37ª rodada do Campeonato Inglês (Championship). O Burnley segue firme na luta por uma vaga na Premier League, estando a apenas dois pontos do líder Leeds United. Por outro lado, o West Brom luta para manter a posição no playoff de acesso, com uma vantagem de dois pontos sobre o Bristol City, que vem logo atrás na tabela.

Forma Recente de Burnley e West Brom

O Burnley vem de uma vitória convincente por 4 a 0 sobre o Luton Town, mostrando sua força e uma defesa imbatível, com o goleiro James Trafford mantendo uma incrível sequência de clean sheets. Até agora, a equipe de Scott Parker tem sido uma das mais fortes em casa, com uma impressionante série invicta, sem sofrer gols em 2025. Esse desempenho robusto coloca o Burnley como favorito para o jogo de terça-feira.

Já o West Brom, sob o comando de Tony Mowbray, vem de uma vitória apertada por 1 a 0 contra o Queens Park Rangers. Apesar da derrota por 3-0 para o Burnley no primeiro turno, o West Brom parece estar se recuperando, com uma invencibilidade de quatro jogos. No entanto, seu desempenho fora de casa é motivo de preocupação, já que não vence um jogo fora desde novembro, o que coloca ainda mais pressão sobre os visitantes.

Possíveis Escalações

Burnley (4-2-3-1): James Trafford; Connor Roberts, Luke McNally, Ameen Al-Dakhil, Vitinho; Josh Brownhill, Jack Cork; Anass Zaroury, Josh Laurent, Lyle Foster; Ashley Barnes.

James Trafford; Connor Roberts, Luke McNally, Ameen Al-Dakhil, Vitinho; Josh Brownhill, Jack Cork; Anass Zaroury, Josh Laurent, Lyle Foster; Ashley Barnes. West Bromwich Albion (4-2-3-1): Alex Palmer; Darnell Furlong, Semi Ajayi, Kyle Bartley, Conor Townsend; Jayson Molumby, Jake Livermore; Jed Wallace, Grady Diangana, John Swift; Karlan Grant.

Análise do Jogo

Com a defesa sólida do Burnley e a instabilidade do West Brom fora de casa, as chances estão a favor dos anfitriões. O Burnley deve dominar a posse de bola e impor seu jogo no Turf Moor, onde ainda não sofreu gols em 2025. Já o West Brom terá que se esforçar ao máximo para resistir à pressão e tentar explorar algum erro dos defensores adversários.

Previsão: Burnley 2-0 West Bromwich Albion

A previsão é de vitória do Burnley, que tem mostrado grande força em casa, contra um West Brom que ainda sofre para encontrar a consistência necessária fora de casa. A defesa sólida de Burnley, aliada ao seu poder ofensivo, deve ser suficiente para garantir mais três pontos na busca pelo acesso à Premier League.

Onde Assistir:

Este jogo será transmitido ao vivo por canais de esportes internacionais, com horário marcado para as 17h45 (horário de Brasília).

Onde Assistir:

O jogo estará disponível para transmissão ao vivo nos canais de esportes da ESPN Brasil.

