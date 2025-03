Moradores de 29 bairros comemoram entrega de títulos definitivos pela Prefeitura

Entrega de títulos – Foto: Prefeitura de Boa Vista



A Prefeitura de Boa Vista entregou 148 títulos definitivos a moradores de 29 bairros da capital na noite desta sexta-feira, 7, no Palácio 9 de Julho. Entre os bairros contemplados estão o Olímpico, Buritis, Raiar do Sol, Caranã, Cauamé e Tancredo Neves.

O prefeito Arthur Henrique destacou o impacto da entrega dos títulos para a população, por meio do programa de regularização fundiária, o que segundo ele, tem sido uma das cerimônias mais emocionantes entre as ações da prefeitura, pois representa uma grande conquista para as famílias.

“Construímos Unidades Básicas de Saúde, escolas, mas garantir um título, que pode parecer apenas um papel, é muito mais do que isso. Hoje, por exemplo, tivemos uma senhora que esperava há 31 anos por esse documento. Agora, ela tem a segurança de deixar sua casa como herança para os filhos, pode conseguir um empréstimo para investir em uma casa, construir um comércio e gerar renda para a família. Isso transforma vidas”, declarou.

Essa estabilidade e segurança jurídica foi celebrada por Raimunda Cunha, moradora do bairro Cauamé, após duas décadas de espera. “Agradeço a Deus e ao prefeito Arthur Henrique por proporcionar isso para mim e para a minha família. Esse título representa tudo, porque há 24 anos aguardo por ele”, afirmou.

Evangelina Santos, do bairro Caranã, também expressou emoção ao receber o título definitivo. “Estou aqui nesse momento para receber, depois de 20 anos de espera, 20 anos de muita ansiedade, para dizer que finalmente temos um pedacinho de terra que é nosso. Fico até emocionada porque a minha mãe iniciou toda essa jornada e eu acabo concluindo, recebendo o título no meu nome. Estamos muito felizes e eu trouxe minha mãe aqui para celebrar também”, disse.

Segurança jurídica

O prefeito Arthur Henrique também reforçou os números da gestão na regularização fundiária. “Entregamos 148 títulos hoje, mas desde o início da minha gestão já ultrapassamos a marca de 2.100 títulos definitivos entregues em todos os bairros da cidade de Boa Vista. Seguimos trabalhando para levar essa segurança jurídica a mais famílias”, concluiu.

