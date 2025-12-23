Núcleo de Mediação de Conflitos do IFSP capacita servidores de diferentes partes do Brasil  – IFSP

Grupo foi convidado a compartilhar metodologia focada no diálogo para repensar conflitos

O ano de 2025 consolidou o Núcleo de Resolução Pacífica de Conflitos (NRPC) do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) sobretudo por meio de ações de formação em diferentes partes do Brasil.

Criado em agosto de 2024, o NRPC-IFSP realiza mediações com estudantes e servidores em ambiente informal e acolhedor, de forma que todos busquem juntos alternativas para solucionar e/ou minimizar as divergências. Os mediadores atuam facilitando o diálogo entre os mediandos.

No mês de julho de 2025, 25 servidores do IFSP concluíram o curso de mediação de conflitos oferecido por meio do Edital n.º 56/2024 e passaram a compor o núcleo por meio da Portaria IFSP n. 5.501/2025, atuando como mediadores em sessões realizadas de forma presencial e remota nos campi da Instituição.

Esse trabalho, que tem como metodologia a busca da humanidade dentro da legalidade e “enxergar as pessoas por trás dos cargos”, ultrapassou as fronteiras estaduais. “A convite de diversas instituições, o projeto percorreu o Brasil promovendo capacitações e trocas de experiências”, relata o coordenador-geral do NRPC, Ademar Bernardes Pereira Junior, também professor do IFSP.

O primeiro convite de 2025 para compartilhar as experiências do núcleo do IFSP foi feito pelo Cefet-MG. Ao longo do ano, o NRPC-IFSP foi solicitado pela Universidade do Espírito Santo (UFES), Instituto Federal do Ceará (IFCE), Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) – Campus Osório, Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), Instituto Federal de Rondônia (IFRO), Universidade Federal de Rondônia (UNIR), Escola do Servidor Público (ESAFI), em Fortaleza, e Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IFSertãoPE).

Para 2026, já estão agendadas capacitações nas seguintes instituições: IFBA, UFVJM, IFMG, além do retorno em órgãos já visitados para acompanhamento das atividades.

Ademar destaca a importância do reconhecimento ao NRPC-IFSP pelas diferentes instituições: “hoje buscamos enxergar o humano, cuidando de humanos dentro da administração pública”.

Dentro do IFSP, também foram realizadas capacitações com servidores abordando a Comunicação Não-Violenta (CNV), a empatia, a escuta ativa, o não julgamento e a imparcialidade para conduzir o diálogo entre mediandos, e a simulação de mediação dentro do NRPC.

As atividades do núcleo focaram ainda em campanhas de divulgação por meio da Diretoria de Comunicação do IFSP e a atividade principal do grupo: a realização de mediações entre servidores e alunos para o estabelecimento de uma comunicação respeitosa entre as partes, oferecendo ferramentas para a resolução de conflitos.

Nesse ano, o NRPC recebeu mais de 20 demandas de mediação de conflitos. A grande maioria foi realizada com êxito, levando em conta o caráter voluntário para a participação nas sessões. “Isso demonstra o interesse dos servidores em fortalecer a cultura do diálogo dentro da Instituição e a relevância do trabalho desenvolvido pelo núcleo. O restabelecimento da comunicação entre duas pessoas com o diálogo comprometido traz benefícios para todo o ambiente de trabalho, além da saúde mental de cada servidor”, analisa Ademar Bernardes Pereira Junior.

Mediações

Quando o Núcleo recebe uma demanda por meio do sistema Suap, um dos seus membros contata as partes envolvidas no conflito para agendamento de data e horário para a primeira reunião.

No primeiro encontro, os participantes são recepcionados de maneira informal e acolhedora. O processo de resolução de conflito é apresentado e todas as dúvidas são esclarecidas. As reuniões podem acontecer de forma presencial ou virtual, dependendo da disponibilidade dos mediadores e mediandos.

Todas as informações expostas durante as mediações são sigilosas, não devem ser compartilhadas por nenhum dos participantes das reuniões.

A mediação só acontece se houver espontânea vontade dos envolvidos no conflito, os quais devem contar suas expectativas em relação à(s) reunião(ões). Caso alguém não se sinta confortável durante o processo, pode desistir da participação na mediação.

Os mediadores trabalham como um “facilitador” do diálogo. Eles são imparciais durante todo o trâmite e garantem o tratamento igualitário a todos. Os membros do Núcleo facilitam o diálogo e a compreensão por meio de ferramentas como a empatia, a Comunicação Não-Violenta e a escuta ativa para transformar a “cultura do conflito” em “cultura do diálogo”.

O objetivo vai além de solucionar o conflito exposto. Pretende-se, sobretudo, oferecer ferramentas para que os participantes tenham um novo olhar sobre futuros desafios.

A mediação de conflitos pode ser solicitada diretamente pelos estudantes ou servidores ao Núcleo por e-mail (), bem como por meio do Suap (Suap> Documentos Eletrônicos> Adicionar Documento > Tipo do Documento: Requerimento, Modelo: Requerimento resolução de Conflitos).

Evolução NRPC

O NRPC é a ampliação do antigo Nusca – Núcleo Permanente de Gestão e Solução de Conflitos Administrativos no âmbito do IFSP.

Ademar explica que o IFSP enxergou a possibilidade de sair do modelo correcional, transformando o núcleo em uma política de gestão de pessoas de enfrentamento aos assédios e violências de maneira dialógica e profissional, “mas ainda assim, segundo o que a lei disciplinar manda: em casos graves de desvio de conduta pública devem ser apurados com o rigor da lei. Lembrando que o Direito Disciplinar é a última escolha do gestor”, ressalta.

A intenção da nova abordagem, aponta Ademar, é superar a punição estatal da década 1990. “Hoje buscamos razoabilidade e proporcionalidade aos conflitos interpessoais, os quais, segundo a Lei n.º 8112, devem ser punidos com advertência. Isso não resolve o problema/conflito e ainda gera desmotivação aos servidores e pode fazer o conflito escalar para níveis mais graves, como a tragédia ocorrida no Cefet-RJ, que vitimou três servidores”, aponta Ademar.

O coordenador-geral do NRPC-IFSP afirma que ofereceu ao Cefet-RJ o compartilhamento da experiência em gestão de conflitos, oferta aceita pela instituição carioca. A formação será realizada no próximo ano.

Professor Ademar acredita que “mediar um conflito é viver a democracia, derrubar muros e construir pontes, demostra profissionalismo e força, marcas de uma visão inovadora de gestão”, finaliza.