Fapesc participa de workshop com pesquisadores em São Miguel do Oeste

O público que for para a praia de Tambaú no Réveillon vai celebrar a chegada de 2025 com muita música. A festa promovida pela Prefeitura de João Pessoa, por meio de sua Fundação Cultural (Funjope), contará, ainda, com a assistência de várias secretarias, garantindo serviços à população. Os shows gratuitos no Busto de Tamandaré começam […]