Palestra no HGR promove empoderamento feminino e autocuidado

Com foco na saúde e no bem-estar das servidoras do HGR (Hospital Geral de Roraima Rubens de Souza Bento), a unidade realizou nesta terça-feira, 11, uma palestra com o tema Mulheres Empoderadas: Cuidando do que é Belo.

O evento, promovido pelo DEP (Departamento de Ensino e Pesquisa), abordou a importância do autoconhecimento corporal e da sensibilização sobre a saúde pélvica, promovendo qualidade de vida e prevenção de patologias.

“Nós mulheres, além de muitas alterações posturais e hormonais que apresentamos, podemos perder a nossa qualidade de vida sem saber que existe uma forma tão fácil de tratar, que é focando nos músculos do assoalho pélvico”, afirmou a fisioterapeuta pélvica Rocilda Moura.

Ela também ressaltou a necessidade de quebrar tabus e incentivar o autocuidado. “É importantíssimo para a mulher quebrar esse tabu, aprendendo a se olhar. O autoconhecimento corporal é a melhor forma de se detectar até mesmo as disfunções e, de forma preventiva, temos mais facilidade de alcançar a qualidade de vida, como também temos mais disposição para nos empoderarmos cada vez mais”, ressaltou a palestrante.

Para a fisioterapeuta do HGR, Melissa Abone, a palestra foi uma iniciativa essencial para as servidoras, tanto para a vida profissional quanto pessoal.

“Na vida da mulher temos que se autoconhecer para promover uma melhor qualidade de vida e futuramente prevenir patologias relacionadas às mulheres. Estamos muito felizes com essa palestra, atualmente a maioria dos servidores do hospital é composto por mulheres e nada mais justo do que trazer essa palestra para todas as servidoras do hospital”, destacou.

A fisioterapeuta Edjane Ribas explicou como o evento trouxe informações valiosas sobre a saúde da mulher.

“Achei muito importante porque nessa palestra conseguimos observar algo que não conhecíamos, o que é importante para a nossa vida, tanto como mulher, na vida íntima, na questão de saúde”, pontuou.

O post Palestra no HGR promove empoderamento feminino e autocuidado apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.