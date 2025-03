Agência Minas Gerais | Escolas e estudantes da rede pública de Minas Gerais podem se inscrever em diversas olimpíadas do conhecimento

Matemática, português, biologia ou história: cada estudante tem sua disciplina favorita, aquela em que se destaca ou tem prazer de estudar. Anualmente, diversas competições pedagógicas ocorrem pelo país, proporcionando aos estudantes a chance de testar seus conhecimentos e desenvolver habilidades importantes.

Em 2024, vários estudantes da rede pública de ensino de Minas Gerais se destacaram em olimpíadas e competições educacionais, conquistando medalhas e trazendo orgulho para suas famílias.

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) reconhece e incentiva a participação de escolas e estudantes nessas competições pedagógicas.

“O envolvimento em competições pedagógicas desenvolve habilidades sociais, possibilita o contato com novos colegas de diferentes estados e até países, e promove uma melhor cognição e desempenho escolar”, ressalta Kellen Senra, subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica da SEE/MG.

Recentemente, estudantes mineiros foram destaques em disputas de diversas áreas do conhecimento, entre elas, a Olimpíada Internacional de Matemática sem Fronteiras (MSF), a 26ª Olimpíada Brasileira de Informática (OBI), a International Talent Mathematics Contest (ITMC), que levou a maior delegação do país para a Tailândia, e a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE), entre outras.

A lista completa de Olimpíadas do Conhecimento com as inscrições abertas pode ser conferida neste link.