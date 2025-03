Polícia Civil de Roraima abre inscrições para curso de aperfeiçoamento de tiro policial

A PCRR (Polícia Civil de Roraima), em parceria com a Escola de Governo da Segad (Secretaria da Gestão Estratégica e Administração), realizará o CAATP (Curso de Atualização e Aperfeiçoamento de Tiro Policial). As inscrições estarão abertas a partir de segunda-feira, 17. As turmas são exclusivas para policiais civis.

De acordo com a chefe do Nupen (Núcleo de Ensino e Pesquisa de Polícia Judiciária), delegada Elivania Aguiar, o curso tem como objetivo aprimorar as habilidades no manuseio de armamentos dos servidores e tem como público-alvo policiais civis.

As inscrições para o CAATP estarão abertas dos dias 17 a 21 de março e poderão ser realizadas pelo site oficial da Escola de Governo.

As aulas serão organizadas em nove turmas de 10 alunos, com atividades práticas e teóricas que ocorrerão das 7h30 às 13h30 no Estande da Polícia Civil, localizado no Distrito Industrial, com carga horária de 6h.

Segundo Elivania Aguiar, o curso visa proporcionar um maior nível de capacitação aos profissionais da Segurança Pública, reforçando a importância da preparação constante para a atuação em situações de risco.

“A PCRR reafirma seu compromisso com a valorização e qualificação de seus servidores, garantindo maior segurança à população”, ressalta.

A 1ª turma do curso começará no dia 28 de março, seguida pela 2ª turma, que terá início em 11 de abril. A 3ª turma começará em 25 de abril, enquanto a 4ª turma está marcada para o dia 2 de maio. Em seguida, a 5ª turma terá início no dia 30 de maio, e a 6ª turma começará em 6 de junho. A 7ª turma será realizada no dia 27 de junho, enquanto a 8ª turma acontecerá em 4 de julho. A última turma do ciclo está agendada para o dia 25 de julho.

A delegada Elivania Aguiar, destacou também a possibilidade da realização de outras edições do curso.

“Esse curso está previsto inicialmente em nove turmas. Ou seja, são nove edições, em que começamos a prática agora em março, e a última turma está prevista para julho. Contudo não quer dizer que não vai ter continuidade, é apenas o primeiro ciclo. Teremos como instrutores os próprios policiais civis. As turmas são exclusivas para policiais civis, que terão a oportunidade de se aperfeiçoar, treinar e se atualizar quanto à prática do tiro policial”, disse a delegada.

Para a delegada-geral, Darlinda de Moura Viana, o curso visa fortalecer a preparação técnica e operacional dos servidores e aprimorar as habilidades essenciais para o desempenho profissional.

