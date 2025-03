AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 11/2025 – Prefeitura Municipal de Bonito

Reconheço a inexigibilidade de licitação conforme solicitação, justificativa e parecer jurídico, constantes no processo abaixo, tendo como objeto a contratação dos serviços técnicos profissionalizantes especializados para capacitação de servidores públicos da administração municipal de Bonito/MS: Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar (PAD) com fundamento na Lei nº 8.112/1990. Realizado pela SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, conforme Termo de Referência, fundamentado artigo 74, inciso III, com o art. 06, inciso XVIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

AUTORIZO a despesa, em cumprimento às determinações contidas na Lei retro mencionada.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 11/2025

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2025

FAVORECIDO: SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA

CNPJ Nº 34.370.234/0001-42

VALOR: R$ 9.570,00 (nove mil quinhentos e setenta reais).

PRAZO: 31/12/2025.

Bonito-MS, 14 de março de 2025.

Josmail Rodrigues,

Prefeito Municipal