Monte Azul x Lemense AO VIVO COM IMAGENS Campeonato Paulista série A3 de 2025, HOJE (14/03)

O jogo entre Monte Azul x Lemense acontece HOJE (15/03) As 15 hs. O mandante da partida é primeiro time que busca a vitória em seus domínios. O jogo é válido pelo Campeonato Paulista série A3 2024 de futebol, competição que está agitada e concorrida.

Campeonato Paulista Série A3: Jogos de Decisão na Rodada 15

A Rodada 15 da Primeira Fase do Campeonato Paulista Série A3 promete ser cheia de emoção e disputas acirradas, com três partidas que podem definir o futuro das equipes na competição. Os jogos acontecem neste sábado, 15 de março, a partir das 15h. Vamos conferir os detalhes de cada confronto.

Monte Azul x Lemense

Em um duelo crucial para as ambições de ambos os times, o Monte Azul recebe o Lemense em casa. A equipe da casa busca uma vitória para continuar sua luta por uma vaga na próxima fase do torneio, enquanto o Lemense tentará surpreender e conquistar pontos importantes fora de casa. Ambos os times precisam garantir bons resultados para seguir vivos na disputa pelo acesso, então a expectativa é de um jogo disputado e muito competitivo.

Catanduva x Francana

Em Catanduva, o time da casa recebe a Francana para mais um confronto decisivo na Série A3. A equipe de Catanduva, apesar de ser vista como favorita, terá que mostrar consistência dentro de campo para manter suas chances de classificação. Por outro lado, a Francana tem se mostrado uma equipe resistente e, mesmo jogando fora de casa, tentará arrancar pontos preciosos para não ver suas chances de avançar diminuírem. A vitória é essencial para ambos os times se manterem vivos na luta por um lugar nas próximas fases.

Comercial-SP x XV de Jaú

O Comercial-SP se prepara para enfrentar o XV de Jaú em um jogo de extrema importância. O time de Ribeirão Preto precisa da vitória para não se distanciar da zona de classificação, enquanto o XV de Jaú, com seus altos e baixos na competição, buscará a vitória fora de casa para continuar sonhando com uma vaga na fase final. Será uma partida de nervos à flor da pele, com ambos os times pressionados para somar pontos.

Expectativas

Com a competição cada vez mais acirrada, todos os jogos desta rodada prometem ser de forte intensidade. As equipes estão lutando para alcançar a classificação e garantir uma posição mais confortável na tabela, por isso, cada ponto será fundamental para o sucesso na Série A3.

Fique ligado na rodada e não perca nenhum lance dos jogos que podem definir o futuro de muitas equipes na disputa pelo acesso à Série A2 do Campeonato Paulista!

Paulistão A3

O Campeonato Paulista de Futebol – Série A3 equivale ao terceiro nível do futebol de São Paulo. Acima desta divisão, estão a Série A1 e a Série A2, que reúnem os principais clubes do estado. A Série A3 é mais popularmente conhecida como “Terceira Divisão” justamente por representar o terceiro nível dos clubes. O torneio recebeu a denominação de A3 em 1994. Foram 66 edições até agora e atualmente 16 times disputam a competição. O MRNews também transmite aqui na página, todos os jogos da competição, Campeonato Paulista série A3, o Paulistão série A3.