ASSISTIR Villarreal x Real Madrid AO VIVO, escalações e palpites Espanhol La Liga, HOJE (15/03)

A partida entre Villarreal x Real Madrid acontece HOJE (15), às 14h30 hs, pelo Campeonato Espanhol, a La Liga 24/25. O mandante desta partida será o Villarreal que buscar os três pontos em seus domínios.

Prévia do Jogo: Villarreal x Real Madrid – La Liga (15 de março de 2025)

Villarreal e Real Madrid se enfrentam no Estádio de La Cerámica em uma partida decisiva para as ambições de ambas as equipes na La Liga. O Real Madrid, que ocupa a segunda posição com 57 pontos, está em uma busca constante pelo título e precisa vencer para pressionar o Barcelona, líder da competição. Por outro lado, o Villarreal ocupa a quinta posição, com 44 pontos, e está em busca de uma vaga na Liga dos Campeões, com a missão de quebrar um jejum de bons resultados contra os grandes times.

O Villarreal chega a essa partida após uma derrota surpreendente para o Alavés, mas seu desempenho em casa ainda é forte, com apenas duas derrotas no campeonato. No entanto, sua defesa, que tem sido vulnerável, com 36 gols sofridos, precisa melhorar para que o time possa se manter competitivo. O time de Marcelino não vence o Real Madrid desde a temporada 2015-16, o que faz dessa partida um grande desafio.

Real Madrid, por sua vez, chega com moral após uma vitória nos pênaltis contra o Atlético de Madrid, que garantiu sua vaga nas quartas de final da Champions League. Mesmo enfrentando algumas lesões, como a de Ferland Mendy, o time de Carlo Ancelotti segue sendo forte, especialmente com a presença de estrelas como Vinícius Júnior, Jude Bellingham e Mbappé.

Os dois times têm muito a jogar nesta partida. O Villarreal precisa de pontos para se manter vivo na disputa por uma vaga na Liga dos Campeões, enquanto o Real Madrid buscará a vitória para não perder o ritmo na corrida pelo título da La Liga.

Palpite: Villarreal 1-2 Real Madrid

O Real Madrid tem mais qualidade no elenco e, embora o Villarreal tenha potencial para complicar a partida, é difícil imaginar que os merengues não saiam com a vitória nesta importante rodada de La Liga.

