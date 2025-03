Literatura feminina é destaque na Semana da Mulher em Nova Iguaçu

A produção literária feminina também é destaque nesta Semana da Mulher. A Prefeitura de Nova Iguaçu irá promover, nesta quinta-feira (13), uma noite de autógrafos com as escritoras Adriana Igrejas e Thaís Reis. As duas estarão com seus livros, às 18h30, no Espaço do Cliente, no segundo piso do TopShopping. Essa é mais uma ação do Programa Municipal de Incentivo à Leitura e à Escrita, que acontece através da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG), com apoio da Secretaria Municipal de Cultura.

A autora Thaís Reis estará autografando seu livro “Vitral”, que é uma mistura de memórias pessoais que expõem as reminiscências da própria autora com cenários fictícios, explorando questões de relações familiares, amorosas e desconhecidas. Enquanto Adriana Igrejas irá autografar “A Babá Gótica”, uma obra com uma personagem enigmática que segue uma trama misteriosa, que conversa com o sobrenatural e a paixão.

Sobre as artistas

Thaís Reis é professora formada em Letras e em Serviço Social e produtora e artista do espetáculo Pétala. Ela é autora dos livros “Entre Tantos”, “Pétala”, “Vozes-Mulheres: crônicas do corpo feminino na cidade de Nova Iguaçu”, pela Lei Aldir Blanc, e “Parto” e “Vitral”.

Adriana é professora de Língua Portuguesa e Inglês e escreve desde 2001. Entre suas obras estão os romances “A fórmula da vida: a escolha de Catarina”, “O anjo vingador”, “Amigo apaixonado: e outras canções” e o infanto-juvenil “Qual é a minha tribo?”.

Aqueles que tiverem interesse em doar livros, a Fenig recebe doações através das caixas coletoras que estão espalhadas nos seguintes pontos estratégicos da cidade: sede da Fenig (Rua Governador Portela, 812, no Centro de Nova Iguaçu); TopShopping (espaço do cliente); Prefeitura de Nova Iguaçu; Igreja Santo Antônio da Prata; OAB Nova Iguaçu; Espaço Cultural Mário Marques; Casa do Professor; Cefet-NI; Loja Caçula Nova Iguaçu; Igreja São Miguel Arcanjo.