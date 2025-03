Educação Infantil de São José tem quadro de profissionais ampliado

Paula Pessoa





*Colaborou o estagiário Rodrigo de Almeida

A Prefeitura de São José dos Campos continua movendo esforços para fortalecer a educação da cidade. Desde a última terça-feira (11), as escolas municipais de Educação Infantil (Emei) passaram a atender as crianças com o quadro de funcionários ampliado.

Após capacitação e integração, os 400 cuidadores passam a auxiliar nos cuidados e suporte para crianças de até 5 anos e já estão atuando em unidades nas regiões centro, oeste, norte, sudeste, sul e leste.

Os ingressantes foram contratados pelo termo de colaboração com as Organizações de Sociedade Civil (OSCs) vencedoras do edital, que ocorreu ao longo de fevereiro.

Parceria

Na Emei Padre João Marcondes Guimarães, localizada no Bosque dos Eucaliptos (região sul), o clima é de alegria com a chegada dos novos colaboradores. Nessa unidade estão chegando 15 novos cuidadores.

Para a professora Talita Dutra, que trabalha na rede municipal há 5 anos, a presença das novas colegas é uma ajuda importante na escola. “É um diferencial da rede, as meninas que chegaram já tem uma bagagem pedagógica, elas ajudam muito na rotina escolar”, disse.



Alegria da turminha da profª Talita na escola | Foto: PMSJC

O clima é de expectativa para aqueles que estão chegando agora, Natália Gabriela Silva já trabalhou na rede como estagiária e agora está retornando a Educação Infantil como cuidadora.

“Me senti acolhida pela escola. Fiz o curso de cuidadora no ano passado e, com essa oportunidade, já consegui retornar para trabalhar com a educação de novo”, afirmou.

Edilaine Picolli também acabou de chegar na unidade e já está motivada em seu novo emprego. “Nosso foco são as crianças, temos uma relação de companheirismo com as professoras e desempenhamos um papel imprescindível no desenvolvimento pedagógico e da autonomia delas”, comentou.



Os profissionais foram bem acolhidos nas escolas para trabalho conjunto com toda rede municipal | Foto: PMSJC



