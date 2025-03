RB Leipzig x Borussia Dortmund ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Alemão, Bundesliga 24/25, HOJE (15/03)

Por MRNews



O jogo entre RB Leipzig x Borussia Dortmund Pelo Campeonato Alemão, acontece HOJE (15) às 14h30 hs . O mandante desta partida será o RB que buscar os três pontos em seus domínios. O campeonato Alemão, também conhecido como a Bundesliga, começa sua edição 2024 – 2025 muito agitado.

Prévia: RB Leipzig x Borussia Dortmund – Bundesliga 2025

Data: 15 de março de 2025 | Hora: 14h30 (Horário de Brasília)

Estádio: Red Bull Arena

Neste sábado, 15 de março, o RB Leipzig recebe o Borussia Dortmund no Estádio Red Bull Arena para um confronto crucial na luta pela qualificação para a Liga dos Campeões da UEFA. A partida, válida pela 26ª rodada da Bundesliga, promete ser emocionante, com ambos os times em momentos de formas variadas.

Forma do RB Leipzig

O Leipzig está em busca de recuperação após empatar em 0-0 contra o Freiburg no último sábado. A equipe ocupa a 6ª posição na tabela com 39 pontos, a apenas três pontos do 4º colocado, Eintracht Frankfurt, que garante a última vaga para a Liga dos Campeões. No entanto, a equipe de Marco Rose tem mostrado inconsistência no ataque, falhando em marcar em quatro dos últimos oito jogos. O Leipzig tem sido mais forte em casa, com uma boa sequência de cinco vitórias, dois empates e apenas uma derrota nos últimos oito jogos no Red Bull Arena.

Últimos Resultados do RB Leipzig (Bundesliga):

Empate com Freiburg: 0-0

Derrota para o Bayern de Munique: 3-2

Vitória sobre o Stuttgart: 2-0

Empate com o Borussia Mönchengladbach: 1-1

Forma do Borussia Dortmund

O Borussia Dortmund, por sua vez, vem de uma derrota por 1-0 contra o Augsburg no último sábado, mas conquistou uma importante vitória na Liga dos Campeões contra o Lille, avançando para as quartas de final. No campeonato alemão, a equipe de Niko Kovač está em 10º lugar com 35 pontos, ainda distante da zona de Liga dos Campeões. No entanto, a equipe tem mostrado força como visitante, vencendo quatro dos últimos cinco jogos fora de casa. A derrota para o Augsburg foi inesperada, considerando que o Dortmund teve apenas um chute a gol no jogo.

Últimos Resultados do Borussia Dortmund (Bundesliga):

Derrota para o Augsburg: 1-0

Vitória sobre o Hoffenheim: 2-1

Vitória sobre o Mainz: 3-1

Derrota para o Bayern de Munique: 2-0

Lesões e Suspensões

O RB Leipzig tem alguns desfalques, com o atacante Antonio Nusa fora de combate e os meio-campistas Forzan Assan Ouedraogo, Kevin Kampl e Xaver Schlager também ausentes. A expectativa é que Xavi Simons e Ridle Baku assumam as vagas no ataque, ao lado de Benjamin Sesko e Lois Openda. A defesa pode contar com Lutsharel Geertruida e David Raum, uma vez que Benjamin Henrichs está fora até o final de maio.

O Dortmund, por outro lado, terá que lidar com a ausência do defensor Daniel Svensson, com Julian Ryerson, Emre Can, Nico Schlotterbeck e Ramy Bensebaini formando a linha de defesa. O meio-campista Felix Nmecha também está fora, o que pode resultar na dupla Marcel Sabitzer e Pascal Gross no centro do campo.

Prováveis Escalações

RB Leipzig (4-3-3):

Gulacsi; Geertruida, Orban, Bitshiabu, Raum; Baku, Haidara, Vermeeren; Xavi Simons; Sesko, Openda

Borussia Dortmund (4-2-3-1):

Kobel; Ryerson, Can, Schlotterbeck, Bensebaini; Sabitzer, Gross; Adeyemi, Brandt, Gittens; Guirassy

Previsão do Jogo

O RB Leipzig será o favorito da partida, dado seu desempenho em casa e a necessidade de somar pontos para alcançar a zona de qualificação para a Liga dos Campeões. No entanto, o Borussia Dortmund tem mostrado força como visitante e, com o ataque de jogadores como Karim Adeyemi e Julian Brandt, pode surpreender. Espera-se que a partida termine empatada em 2-2, com ambas as equipes encontrando o fundo da rede.

Previsão: RB Leipzig 2-2 Borussia Dortmund.

.

Para mais notícias e análises sobre esportes, confira FM Rural. E para conteúdos inspiradores, visite Mais Alma.