Governo promove encontro estadual do Sistema Único de Assistência social em Roraima

A Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social), está promovendo o Encontro Estadual do Suas (Sistema Único de Assistência Social) em Roraima. A abertura aconteceu nesta quinta-feira, 13, no auditório do Eco Hotel, reunindo representantes da assistência social, e segue até sexta-feira, 14.

O evento tem como objetivo fortalecer o novo ciclo da gestão municipal do Suas em Roraima e reafirmar a importância do Sistema Único de Assistência Social como compromisso federativo de enfrentamento da fome e da pobreza, além da redução das desigualdades sociais em Roraima e no Brasil.

Durante o encontro, serão discutidas estratégias para a redução das desigualdades sociais em Roraima e no Brasil, promovendo uma maior integração entre os municípios e fortalecendo as políticas públicas de assistência social. A participação de toda a rede de assistência social no Estado é fundamental para o sucesso do evento, que visa construir um futuro mais justo e igualitário para todos os cidadãos.

O prefeito de Mucajaí, Chiquinho Rufino, disse que a participação do município no encontro tem o intuito de abordar informações e conhecimentos para a atender a necessidade da população.

“É um evento de extrema importância para Mucajaí no debate de como combater a pobreza e erradicar o trabalho infantil. Nesses dois dias de encontro viemos buscar conhecimento e levar esses temas que são tão importantes para a atender a necessidade da população do município”, falou.

A secretária da Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social), Tânia Soares, ressaltou que a participação dos prefeitos, gestores, secretários de assistência social e técnicos do Suas é fundamental para a execução da Política da Assistência Social mais eficiente e integrada, garantido melhores serviços e atendimento à população roraimense.

“Colocar as pessoas em primeiro lugar e reduzir as desigualdades da população é um dos principais objetivos do nosso governo. Então a proposta do evento é reunir representantes de cada pacto federativo dentro das políticas sociais. Onde cada município possa destacar quais são as suas competências e suas responsabilidades. O encontro também irá abordar temas importantes referentes à Política da Assistência Social”, fi

PROGRAMAÇÃO

Quinta-feira, 13 de março – Auditório Eco Hotel, Av. Glaycon de Paiva, 1240, Mecejana

8h30 – Credenciamento;

9h – Abertura e Apresentação Cultural;

9h30 – Conferência de Abertura: “A Gestão Municipal do Sistema Único de Assistência Social: competências, pacto e compromisso ético”;

10h30 – Painel 1: “FINANCIAMENTO DO SUAS: lógicas de financiamento e responsabilidades municipais” FNAS / SETRABES / COEGEMAS-RR;

11h30 – Debate;

12h – Intervalo para o almoço;

14h – Painel 2: “Gestão do Sistema Único de Assistência Social: Instrumentos de Gestão, Vigilância Socioassistencial, Instâncias do SUAS e Corresponsabilidades” SNAS / CRSUAS e CMAGI da Setrabes;

15h – Painel 3: “Proteção Social Básica: Provisões, agenda de aprimoramentos e corresponsabilidades” – SNAS / Setrabes / Coegemas-RR;

16h15 – Painel 4: “Proteção Social Especial: Provisões, agenda de aprimoramentos e corresponsabilidades”;

17h15 – Debate;

18h – Encerramento.

Sexta-feira, 14 de março – Auditório da Setrabes, Av. Mario Homem de Melo, 2310, Mecejana

9h – Painel 1: “Cadastro Único: funcionalidades, inovações e gestão local” – DGC Sagicad / CMAGI Setrabes / Coegemas-RR;

10h – Painel 2: “Programa Bolsa Família: Intersetorialidade, condicionalidades, IGDPBF e gestão local” – DC-Senarc / DPSB-Setrabes / Coegemas-RR;

11h – Painel 3: “Controle Social, Rede Socioassistencial Privada e o Papel da Sociedade Civil no Suas” – CNAS / Ceas-RR;

12h – Debate;

12h30 – Intervalo para almoço;

14h30 às 17h30 – Apoio Técnico individualizado: Para as gestões municipais – conforme agendamento.

18h – Encerramento.

O post Governo promove encontro estadual do Sistema Único de Assistência social em Roraima apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.