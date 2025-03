Coordenadores pedagógicos das escolas de Boa Vista participam de treinamento para uso da ferramenta tecnológica PlayTable

Foto: Divulgação Semuc



A Rede Municipal de Ensino está promovendo nesta quinta-feira, 13, a capacitação de 64 coordenadores pedagógicos para a utilização da PlayTable, a mais nova ferramenta tecnológica adotada nas escolas municipais.

O treinamento, conduzido pela equipe pedagógica da Playmove, visa preparar os profissionais para orientar professores e otimizar o uso do equipamento no processo de ensino-aprendizagem.

A PlayTable é um dispositivo interativo que estimula o desenvolvimento motor e cognitivo das crianças por meio de atividades lúdicas e jogos educativos. Inicialmente, a formação está focada nos coordenadores, que terão o papel de multiplicadores do conhecimento dentro das escolas.

Posteriormente, os professores da Educação Infantil (1º e 2º períodos) também passarão pelo treinamento para integrar a tecnologia ao planejamento pedagógico.

Eficiência do uso do equipamento em sala

Durante a capacitação, os participantes estão sendo instruídos sobre o Ecossistema Ludopedagógico da Playmove, que inclui não apenas o uso da PlayTable, mas também conceitos como ludopedagogia, gamificação no ensino e o papel da tecnologia na educação infantil.

Além disso, a formação conta com momentos práticos, onde os coordenadores experimentam os jogos e aplicativos que serão utilizados com os alunos.

“A capacitação é um momento prático e interativo, onde os coordenadores pedagógicos aprendem a utilizar a PlayTable e explorar seu software pedagógico. Eles conhecem as plataformas de avaliação e entendem como aplicar os jogos e recursos de maneira estratégica em sala de aula. Além dessa formação presencial, os professores também terão acesso a um curso EAD complementar”, explicou Cristiano Sieves, diretor de produtos da Playmove.

Assim, a secretária municipal de Educação e Cultura, Consuêlo Sales, destacou a importância da iniciativa. “Estamos investindo em uma educação inovadora, que alia tecnologia e aprendizado de forma dinâmica. Essa capacitação é essencial para garantir que a Plataforma Playmove seja utilizada de maneira eficiente nas salas de aula, beneficiando cerca de 13 mil crianças da nossa rede”, afirmou.

Profissionais motivados com a nova ferramenta

Para Geice Rodrigues, coordenadora pedagógica da Escola Municipal Eunice Queiroz, a PlayTable representa um avanço significativo para a educação infantil da rede municipal. Ela destaca o impacto positivo da tecnologia no aprendizado das crianças.

“A ferramenta é uma inovação surpreendente! As crianças amam tecnologia, e esse recurso vai tornar o aprendizado ainda mais atrativo e dinâmico. O lúdico é essencial na educação infantil, e os jogos interativos ajudam na fixação dos conteúdos. Com certeza, será um grande sucesso em todas as escolas do município”, explicou.

Danielly Monteiro, coordenadora pedagógica da Escola Municipal Áurea de Holanda Lima, reforça a importância da formação para garantir o uso adequado do equipamento em sala de aula, que oferece possibilidades para diversas abordagens pedagógicas.

“Essa formação é essencial para que possamos explorar todo o potencial da PlayTable. Não é apenas uma tela qualquer, mas uma tecnologia com intencionalidade pedagógica, que favorece a aprendizagem das crianças, incluindo aquelas com necessidades especiais”, falou.

Sobrwe as PlayTables

A Prefeitura de Boa Vista adquiriu 174 PlayTables, que contemplarão 64 escolas da rede municipal que atendem a Educação Infantil. Essa iniciativa reforça o compromisso da gestão em modernizar o ensino e proporcionar um ambiente de aprendizado mais interativo e alinhado à Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Fonte: Da Redação