Palestra no HMI aborda antirracismo e equidade no atendimento

O Núcleo de Ações Programáticas de Saúde da Pessoa Negra, da Sesau (Secretaria de Saúde de Roraima), promoveu nesta quinta-feira, 13, uma palestra sobre antirracismo e equidade no atendimento aos servidores do HMI (Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth).

O evento, realizado em parceria com o Ministério da Saúde, o Programa de Educação Tutorial e o Grupo de Trabalho voltado para a maternidade, teve como objetivo refletir sobre a importância de combater práticas discriminatórias e garantir um atendimento mais humanizado e justo para toda a população. A capacitação contou com a participação de profissionais da saúde e estudantes da UFRR (Universidade Federal de Roraima).

A gerente do Núcleo de Saúde da População Negra, Silvana de Amorim, ressaltou a relevância do tema e a importância das discussões durante a Semana Antirracista, que se estende até o dia 21 de março. Ela anunciou que essa palestra é a primeira de várias capacitações que serão realizadas nas unidades hospitalares do Estado.

“Nós estamos na Semana Antirracista, e este é um tema fundamental para provocar a reflexão entre os profissionais de saúde. Temos trabalhado para qualificar os profissionais nesta área essencial para a sociedade”, afirmou Silvana, destacando a relevância do evento para promover práticas mais inclusivas no atendimento à população.

Silvana também destacou que o racismo estrutural continua a impactar negativamente o atendimento à saúde e enfatizou a importância de separar as visões pessoais das condutas profissionais no trato com os pacientes. “A capacitação tem como objetivo formar profissionais de saúde para que adotem uma política antirracista e ofereçam um atendimento mais efetivo e de qualidade à população”, completou.

O evento contou com a presença de universitários, que destacaram a importância de levar esse tipo de discussão para o ambiente acadêmico e profissional. Para João Amorim, acadêmico de Psicologia da UFRR e integrante do PET Saúde, promover debates sobre as diferentes vivências dentro do espaço da saúde é crucial para o avanço dos direitos humanos e a promoção da igualdade.

“Esses momentos de debate são fundamentais, pois trazem à tona questões importantes para promover a igualdade entre os servidores e a população que frequenta os espaços da saúde”, afirmou João.

