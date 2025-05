Dupla catarinense formada por bombeiro militar e cão de busca possui o maior número de certificações nacionais ativas do país

Fotos: Divulgação /CBMSC

Pelo terceiro ano consecutivo, o sargento do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) Matheus Premoli e seu cão de busca Bono continuam no topo como o binômio com o maior número de certificações ativas do Brasil. Em 2023 e 2024, a dupla já figurava entre os destaques nacionais, com seis certificações válidas, ao lado dos cães Hokay e Ayla, de Pernambuco. Agora, em 2025, Premoli e Bono se tornaram os únicos no país a conquistar oito certificações operacionais simultâneas.

O desempenho do binômio reforça a liderança de Santa Catarina na atuação com cães de busca na modalidade RM (Rural + Urbano), com nove cães certificados, conforme dados da Comissão Nacional de Busca, Resgate e Salvamento com Cães (CONABRESC – LIGABOM). O estado se destaca nacionalmente pelo preparo para atuar em tragédias naturais, áreas colapsadas e regiões de difícil acesso.

No CBMSC, o termo binômio designa a parceria formada por um bombeiro militar cinotécnico e seu cão de busca e resgate. Essa união é fundamental para operações de salvamento, aproveitando a habilidade dos cães em localizar pessoas em cenários de desastre ou desaparecimento.

Segundo o sargento Premoli, a conquista é resultado de um trabalho diário intenso e de uma dedicação que vai além dos limites do quartel. “O Bono está comigo desde os 67 dias de vida. Ele mora comigo e, além de ser uma ferramenta que usamos numa equipe de busca, é um ser vivo que necessita de cuidados e treinamentos constantes”, afirma. “Nossa função é diferenciada, pois levamos a nossa ‘ferramenta’ de trabalho para casa e ela continua ativa, sem desligar. Após os horários normais de trabalho e treinos no quartel, ficamos de sobreaviso para ocorrências que possam surgir. Por isso, o condicionamento físico e os treinos diários são muito importantes para manter o cão sempre apto”, explica o sargento.

Além das missões operacionais de busca e resgate, o binômio também participa de atividades comunitárias, como visitas a escolas, hospitais e instituições parceiras do Corpo de Bombeiros Militar, reforçando o papel social dos cães de busca no Estado.

Investimento

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) conta com uma infraestrutura robusta para o treinamento e a manutenção dos cães de busca. O Governo do Estado assegura alimentação de qualidade e acompanhamento veterinário regular, enquanto os batalhões oferecem espaços adequados para a realização dos treinamentos, garantindo a preparação contínua das equipes.

Atualmente, o CBMSC conta com 10 binômios em atividade — duplas formadas por bombeiro militar e cão de busca — distribuídos estrategicamente pelo estado: