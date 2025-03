Cidadania empossa membros do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher de MS – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Com o papel de propor e fiscalizar as políticas públicas para mulheres, a Secretaria de Estado da Cidadania empossou as integrantes do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher nesta terça-feira (18). Os membros passam a compor a gestão do triênio 2025-2028.

Composto por 22 integrantes mulheres, e suas respectivas suplentes, o Conselho tem 50% de representantes do poder público estadual e a outra metade, da sociedade civil organizada.

A cerimônia de posse foi acompanhada pelo vice-governador do Estado, José Carlos Barbosa, o Barbosinha, que ressaltou o papel fundamental do órgão.

“Este Conselho é extremamente relevante para dar voz, principalmente àquelas mulheres que não têm. O papel do Conselho é direcionar, e a determinação do governador Eduardo Riedel é que todo o esforço que demandar do poder público, para políticas aprovadas por este conselho, tenham o encaminhamento e estrutura do Estado para acontecer”, frisa Barbosinha.

Secretária de Estado da Cidadania, Viviane Luiza, homenageou todas que antecederam o atual conselho pedindo uma salva de palmas, e ainda ressaltou como a entidade é fundamental para fortalecer direitos.

“O Conselho Estadual dos Direitos das Mulheres é uma garantia da cidadania feminina, e para isso nós estamos aqui, com representatividade, sabendo que as mulheres dos quilombos, as mulheres rurais, as indígenas ainda enfrentam barreiras muito maiores do que aquelas que nós vivenciamos, e é por elas e com elas que viemos lutar”, enfatizou Viviane.

Subsecretária de Políticas Públicas para Mulheres, Manuela Nicodemos Bailosa, afirma que no Brasil, o conselho tem escrito, ao longo dos anos, a história da democracia brasileira.

“Foi através da luta de mulheres em movimentos sociais, da luta feminista, organizada e representada pelo Conselho da Mulher, que conseguimos conquistar um conjunto de direitos, de políticas públicas e de acesso. Ter um conselho hoje com maior representatividade institucional e pluralidade étnica, racial, de movimentos sociais é histórico”, pontua Manuela.

Após a assinatura do termo de posse, a assembleia-geral elegeu a mesa diretora, que nesta gestão será comandada pela sociedade civil. Com apenas uma candidatura, o Conselho escolheu como presidente Jamille Augusta Weiss Penteado de Freitas, da Marcha Mundial das Mulheres de MS.

Segundo o regimento, quando a presidência é comandada pela sociedade civil organizada, a vice-presidência fica a cargo do poder público. Durante a assembleia, a subsecretária Manuela Nicodemos Bailosa e a defensora pública Zeliana Saballa se colocaram como candidatas.

Por cinco votos a três, a vice-presidência ficou com a defensora e coordenadora do Nudem (Núcleo Institucional de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher), Zeliana Saballa.

Conselho Estadual dos Direitos da Mulher

O Conselho Estadual dos Direitos da Mulher foi criado em 1987, e é um órgão colegiado de deliberação coletiva, de composição paritária entre o Governo e a sociedade civil organizada, que tem a finalidade de propor e fiscalizar, em âmbito estadual, as políticas para as mulheres, assegurando-lhes o exercício pleno de seus direitos, sua participação e integração no desenvolvimento econômico, social, político e cultural.

As representantes do poder público estadual são:

Secretaria de Estado da Cidadania

TITULAR: Viviane Luiza da Silva

SUPLENTE: Vania Lucia Baptista Duarte

Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres

TITULAR: Manuela Nicodemos Bailosa

SUPLENTE: Gisele Francelino



Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul

TITULAR: Zeliana Luzia Delarissa Sabala

SUPLENTE: Christiane Maria dos Santos Pereira



Fundação da Cultura de Mato Grosso do Sul

TITULAR: Giovana Correa Ferreira

SUPLENTE: Larissa Marca Pudel



Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos

TITULAR: Silvia Regina Nakamatsu

SUPLENTE: Vera Lucia Silva Ramos

Secretaria de Estado de Administração

TITULAR: Elizangela Lima Franco

SUPLENTE: Viviane Gorete Sonego

Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica

TITULAR: Ana Carolina Araújo Nardes

SUPLENTE: Katia Xavier Farias



Secretaria de Estado de Educação

TITULAR: Priscila Fernandes Dantas

SUPLENTE: Myleide Meneses de Oliveira Machado



Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul

TITULAR: Marcia Campos

SUPLENTE: Brenda Costa Silva Souza



Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

TITULAR: Elaine Cristina Ishik Benicasa

SUPLENTE: Neidy Nunes Barbosa

Representantes da sociedade civil organizada:

Comissão Regional de Justiça e Paz/MS

TITULAR: Rosilda Ribeiro Rodrigues Salomão

SUPLENTE: Neyla Ferreira Mendes



Coletivo de Mulheres Indígenas de Campo Grande Kaguateca

TITULAR: Miriam Marcos Tsibodowapre

SUPLENTE: Rebeca Polidorio



Instituto Sociocultural Dandara

TITULAR: Rosana Santos de Oliveira

SUPLENTE: Adriane da Silva Soares



Associação das Mulheres Solidárias Indígenas Terena

TITULAR: Danieli Luiz de Souza

SUPLENTE: Katia Francisco



Grupo Trabalho e Estado – Zumbi

TITULAR: Débora de Souza Bueno Mosqueira

SUPLENTE: Fernanda Gomes Serafim



Conselho Regional de Psicologia 14ª Região – MS

TITULAR: Mayara Christine Duarte Biscarra

SUPLENTE: Bárbara Marques Rodrigues



Central Única dos Trabalhadores de MS

TITULAR: Cleoni Bostolli Salviano

SUPLENTE: Aliceia Alves Araújo



Movimento de Associadas e Gestantes e Mulheres em Ação

TITULAR: Laura Vicuna Jesus Tavares

SUPLENTE: Ana Patrícia Nassar



Marcha Mundial das Mulheres de MS

TITULAR: Jamille Augusta Weiss Penteado de Freitas

SUPLENTE: Fabiana Pereira Machado



União Brasileira de Mulheres de Mato Grosso do Sul

TITULAR: Madalena Pereira da Silva

SUPLENTE: Anita de Valdonado dos Santos



Associação de Capacitação e Instrução de Economia Solidária do Povo

TITULAR: Ceureci Fátima Santiago Ramos

SUPLENTE: Morgana Santos Maia.

Paula Maciulevicius, Comunicação da Cidadania

Fotos: Matheus Carvalho/SEC