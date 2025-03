Treinamento: novos servidores participam de curso para atuarem na área social de Boa Vista

Foto: Divulgação Semuc



Os novos servidores aprovados no processo seletivo da Secretaria Municipal de Gestão Social (SEMGES) participaram nesta terça-feira (18), de treinamento. O evento aconteceu no auditório do Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação (CCTI).

Assim, eles conheceram a estrutura da pasta e da Prefeitura de Boa Vista. É no local que contribuirão com serviços, programas e projetos desenvolvidos nas áreas urbana, rural e indígena do município.

De acordo com a secretária municipal de Gestão Social, Nathália Cortez, o objetivo é fortalecer especialmente a proteção social básica. Ao todo, 41 servidores tiveram contratação por meio de seletivo: 4 assistentes sociais, 1 psicólogo, 2 pedagogos, 3 assistentes administrativos, 1 educador social e 30 cadastradores sociais.

Servidores e reforço

“Este ano, reativaremos benefícios importantes, como o programa Minha Casa Minha Vida, além de fortalecer o Cadastro Único e ampliar outros serviços. Para isso, precisávamos de uma equipe reforçada nos CRAS, garantindo à população um maior acesso aos programas e projetos do município e do Governo Federal”, destacou a secretária.

Assim, entre os novos servidores estão Sheila Costa, de 48 anos, e Júlia Izaura, de 46, com oito e dois anos de experiência na área, respectivamente. Elas atuarão como cadastradoras sociais e celebraram a oportunidade de contribuir com o trabalho nessa área do município.

“Agradeço a Deus por estar exatamente onde queria: trabalhando com o social em Boa Vista. Meu papel será fundamental. Terei contato direto com as famílias, acompanhando suas realidades e ajudando a inseri-las nos programas sociais do município e do Governo Federal”, afirmou Sheila Costa.

Por fim elas compartilham do mesmo sentimento de trabalhar em prol da população. “Também sou assistente social e é uma satisfação em poder ajudar as pessoas, com carinho e amor. Não é só pensar no lado financeiro, mas também no lado social das pessoas e famílias que tanto precisam”, garantiu Júlia Izaura.

Fonte: Da Redação