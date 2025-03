Programa ‘João Pessoa + Verde’ terá parceria com TRT-13 e vai recuperar áreas degradadas

A Prefeitura de João Pessoa vai colocar em prática mais um projeto de incentivo ao plantio de mudas e recuperação de áreas degradadas. Os detalhes do programa ‘João Pessoa + Verde’ serão apresentados pela Secretaria de Meio Ambiente (Semam), nesta quarta-feira (19), às 8h30, em evento na área onde será construído o Parque Cabo Branco (em frente ao Condomínio das Américas). A iniciativa tem a parceria do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região (TRT-13).

O secretário de Meio Ambiente da Capital, Welison Silveira, destacou que a ação terá o objetivo de fortalecer as parcerias com as instituições ambientalmente responsáveis. “Cuidar do meio ambiente é uma responsabilidade de todos. É com imensa satisfação que firmamos mais essa parceria, pois entendemos que ninguém faz nada sozinho, e isso inclui os poderes públicos. Quando unimos esforços, damos capilaridade às ações e estamos contribuindo para uma mudança de mentalidades”, afirmou.

Durante o evento, os técnicos do Viveiro de Plantas Nativas farão o plantio de 300 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica.

Parceria – No ‘João Pessoa + Verde’, o TRT-13 vai alinhar as ações do Programa de Descarbonização do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) ao projeto Carbono Neutro. Ao longo de 2025, ano em que o TRT-13 completa 40 anos de fundação, serão plantadas na Capital paraibana 4 mil mudas de árvores como forma de celebrar a data.

Serviço:

Assunto: Lançamento do programa João Pessoa + Verde

Data: quarta-feira (19)

Horário: 8h30

Local: Parque Cabo Branco (em frente ao Condomínio das Américas)