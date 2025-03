Franco Cristaldo é especulado no Vasco para a temporada 2025

Com a proximidade da abertura da janela de transferências, o meia argentino Franco Cristaldo começa a ter seu nome ligado a novos clubes. Após perder espaço no Grêmio, o jogador estaria sendo monitorado pelo Vasco da Gama, que busca reforços para a sequência da temporada.

Futuro indefinido no Grêmio

Cristaldo, de 27 anos, chegou ao Grêmio em 2023 como uma das grandes contratações da equipe, mas nos últimos meses viu sua participação diminuir significativamente. O clube gaúcho, segundo informações do jornalista Fábio Vargas, já está aberto a negociações e busca interessados para liberar o jogador.

Diante desse cenário, o nome do argentino começa a ser especulado no Vasco, que segue atento ao mercado em busca de um meia de criação. A equipe carioca vê no jogador uma peça que poderia agregar qualidade ao setor ofensivo, especialmente após algumas atuações irregulares do elenco na atual temporada.

Concorrência no mercado

Além do Vasco, o Santos também já demonstrou interesse em Cristaldo no passado, chegando a negociar com o Huracán-ARG antes da contratação do meia pelo Grêmio. No entanto, a diretoria do Peixe acabou desistindo do negócio devido a entraves financeiros.

Agora, com o Grêmio disposto a liberar o atleta, a disputa por Cristaldo pode esquentar. A diretoria vascaína, comandada pela 777 Partners, tem buscado nomes que possam elevar o nível da equipe e acredita que o argentino pode ser uma peça importante para o restante da temporada.

Expectativa por um desfecho

O Vasco ainda não fez uma proposta oficial, mas avalia a viabilidade da contratação, seja por empréstimo ou em definitivo. A torcida cruz-maltina já se manifesta nas redes sociais, opinando sobre a possível chegada do meia, que apesar da queda de rendimento recente, mostrou qualidade técnica e boa chegada ao ataque quando esteve em sua melhor fase.

Resta saber se o Vasco avançará nas conversas e se conseguirá superar possíveis concorrentes na corrida pela contratação de Franco Cristaldo.

A Copa Sul-Americana 2025 terá seus grupos definidos nesta segunda-feira, 17 de março, às 20h (horário de Brasília), em sorteio realizado na sede da Conmebol, em Luque, Paraguai. O evento será transmitido ao vivo pela ESPN e pela CazéTV.

As 32 equipes classificadas foram distribuídas em quatro potes, conforme o ranking de clubes da Conmebol. Os potes para o sorteio são:

Pote 1:

Atlético-MG

Fluminense

Grêmio

Independiente (ARG)

Cruzeiro

Lanús (ARG)

Defensa y Justicia (ARG)

América de Cali (COL)

Pote 2:

Guaraní (PAR)

Palestino (CHI)

Caracas (VEN)

Vasco

Huracán (ARG)

Universidad Católica (EQU)

Unión Española (CHI)

Godoy Cruz (ARG)

Pote 3:

Once Caldas (COL)

Racing de Montevidéu (URU)

Unión (ARG)

Nacional Potosí (BOL)

Cienciano (PER)

Sportivo Luqueño (PAR)

Academia Puerto Cabello (VEN)

Cerro Largo (URU)

Pote 4:

Mushuc Runa (EQU)

Atlético Grau (PER)

Estudiantes de Mérida (VEN)

Danubio (URU)

Oriente Petrolero (BOL)

Deportivo Pasto (COL)

Corinthians

Vitória

O calendário da Copa Sul-Americana 2025 está assim definido:

Fase de grupos : de 2 de abril a 28 de maio

: de 2 de abril a 28 de maio Playoffs : jogos de ida em 16 de julho e de volta em 23 de julho

: jogos de ida em 16 de julho e de volta em 23 de julho Oitavas de final : jogos de ida em 13 de agosto e de volta em 20 de agosto

: jogos de ida em 13 de agosto e de volta em 20 de agosto Quartas de final : jogos de ida em 17 de setembro e de volta em 24 de setembro

: jogos de ida em 17 de setembro e de volta em 24 de setembro Semifinais : jogos de ida em 22 de outubro e de volta em 29 de outubro

: jogos de ida em 22 de outubro e de volta em 29 de outubro Final: 22 de novembro

Durante o sorteio, as equipes serão distribuídas em oito grupos de quatro times cada. Clubes do mesmo país não poderão integrar o mesmo grupo, exceto se vierem da fase preliminar da Copa Libertadores.

A fase de grupos da Copa Sul-Americana está programada para ocorrer entre 2 de abril e 28 de maio. Os dois melhores colocados de cada grupo avançarão para as oitavas de final, previstas para julho. As finais estão marcadas para 22 de novembro de 2025.

A expectativa é grande para o sorteio, que definirá os confrontos da competição continental, proporcionando duelos emocionantes e a oportunidade para as equipes sul-americanas buscarem a glória internacional.

