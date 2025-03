Faperr participa da 67ª edição de fórum nacional de fundações de amparo à pesquisa

A Faperr (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Roraima) participa da 67ª edição do Fórum Nacional do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, em Macapá, Amapá. O evento, que começou nessa quarta-feira, 19, e segue até o sábado, 22, reuniu líderes da ciência, tecnologia e inovação do país e discutiu desafios e soluções para o futuro da pesquisa no Brasil.

Representando o Governo de Roraima, a Faperr foi representada pelo presidente Pedro Cerino, o diretor técnico Wender Silva e a assessora técnica Noélia Bandeira. Durante o encontro, a Fundação apresentou o Amazontech 2025, evento previsto para setembro deste ano, consolidado como um programa que promove tecnologias sustentáveis e incentiva parcerias estratégicas na Amazônia.

“A honra de apresentar o Amazontech a este Conselho é uma grande oportunidade para reforçar a diversidade, a internacionalização e a inovação do programa, ampliando as colaborações que fortalecem o desenvolvimento sustentável da Amazônia”, afirmou Pedro Cerino.

O fórum, organizado em parceria com a Fapeap (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amapá), contou com palestras e discussões sobre temas como financiamento à pesquisa, inovação tecnológica e a integração entre academia e setor produtivo. Especialmente relevante foi a participação do presidente do CONFAP, Odir Dellagostin, que destacou o papel das fundações estaduais na continuidade do investimento em pesquisa. “São as fundações estaduais que garantem a continuidade do investimento em pesquisa e inovação, muitas vezes compensando a ausência de recursos federais”, afirmou Dellagostin.

Wender Silva, diretor técnico da Faperr, ressaltou a importância da participação no evento, destacando o papel do CONFAP na articulação de convênios e intercâmbios, como o projeto Amazônia+10. “O Confap representa as 27 FAPs junto aos grandes fomentadores de pesquisa e desenvolvimento, como CNPq, Capes, Finep e agências internacionais. Para a Faperr, este evento é de extrema importância, pois ele nos proporciona a oportunidade de formar parcerias estratégicas que de outra forma seriam difíceis de alcançar”, explicou Wender.

O evento também discutiu temas de sustentabilidade e inovação, com o Brasil se preparando para sediar a COP 30 em Belém, Pará, colocando em pauta o papel da pesquisa no enfrentamento das mudanças climáticas.

