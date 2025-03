Núcleo de Tecnologia e Laboratório de Criatividade da Seed capacitam professores auxiliares em recursos educacionais digitais

O Núcleo de Tecnologia Educacional e o LabCrie (Laboratório de Criatividade e Inovação para Educação Básica) da Seed (Secretaria de Educação e Desporto), está promovendo a formação Recursos Educacionais Digitais para professores auxiliares da capital. O curso, que teve início na segunda-feira, 17, e encerra a primeira turma nesta sexta-feira, 21.

A iniciativa tem como objetivo capacitar os docentes, recém convocados do processo seletivo, para o uso de metodologias ativas, como gamificação e aprendizagens criativas, para que possam aplicá-las no planejamento das aulas. A gamificação consiste em aplicar elementos de jogos no ensino para aumentar o engajamento dos alunos. A aprendizagem criativa foca em estratégias inovadoras e interativas para estimular o pensamento crítico e a criatividade dos alunos.

Segundo a chefe da Divisão de Educação Especial da Seed, Helen Jane Feijó, a formação ocorre de forma contínua até atingir a meta de qualificar todos os 732 professores auxiliares da rede até junho deste ano.

“Essa formação é realizada em parceria com o LabCrie e oferece metodologias ativas para que os professores auxiliares possam usá-las como estratégias no planejamento das aulas. Este primeiro grupo contou com 200 vagas, distribuídas em oito turmas de 25 professores cada”, explicou Feijó.

Com carga horária de 12 horas, o curso é ofertado nos turnos da manhã, tarde e noite no Centro Estadual de Educação Profissional Professor Antônio de Pinho Lima (Ceepappl), localizado no bairro Caranã.

O que são os REDs?

Os REDs (Recursos Educacionais Digitais) são materiais e ferramentas digitais utilizados no ensino para apoiar e facilitar o aprendizado dos alunos. Eles podem incluir desde softwares e aplicativos educacionais até vídeos, jogos interativos, simulações, plataformas de ensino online e objetos de aprendizagem.

Além disso, os REDs ajudam na personalização do ensino, pois possibilitam que cada aluno aprenda no seu ritmo, com diferentes tipos de conteúdos e abordagens. A expectativa da Seed é ampliar o acesso dos professores a ferramentas inovadoras, proporcionando uma experiência de ensino mais dinâmica e interativa para os estudantes.

O que fazem os professores auxiliares?

Os professores auxiliares atuam como apoio pedagógico dentro das escolas, especialmente no acompanhamento de alunos público alvo da educação especial, que precisam de suporte adicional para o aprendizado. O trabalho deles pode variar conforme a necessidade da escola e dos estudantes.

De forma geral, o trabalho envolve apoio a alunos com deficiência e necessidades educacionais especiais e dá suporte ao professor titular. No entanto, o objetivo principal do professor auxiliar é garantir que todos os alunos tenham acesso à aprendizagem de forma inclusiva e eficaz, tornando o ambiente escolar mais acolhedor e acessível para diferentes perfis de estudantes.

