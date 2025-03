Workshop no Detran explora o futuro da IA no serviço público de Mato Grosso do Sul – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Sempre em busca de ferramentas inovadoras que acompanhem as tendências tecnológicas e proporcionem maior facilidade tanto para servidores quanto para cidadãos, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), em parceria com a Inovvati Tecnologia, realizou nesta sexta-feira (21) o Workshop “Inteligência Artificial a Serviço do Detran-MS”.

O Secretário Executivo de Transformação Digital do Governo do Estado, Robson Alencar, destacou algumas áreas da administração pública que já utilizam a IA e refletiu sobre a importância de manter a humanização nesses processos.

“Acho essencial que vocês pensem como cidadãos: onde a IA pode efetivamente contribuir? Em 30 anos de governo, esta é a primeira vez que estamos impulsionando a tecnologia de forma estruturada. Um dos pilares dessa transformação é o digital, e a IA tem sido cada vez mais demandada. Mas o que realmente significa aplicá-la? Qual é seu impacto prático? O convite é para que vocês reflitam sobre isso e, como o Senhor Rudel sempre incentiva, compartilhem suas ideias. Vocês, melhor do que ninguém, conhecem ambos os lados: os processos internos e as necessidades da população”, afirmou.

O workshop contou com a palestra de Kenneth Corrêa, Especialista em Inovação e Tecnologias Emergentes, Inteligência Artificial, Metaverso e Dados, que compartilhou casos de sucesso na utilização da IA, além de apresentar ferramentas que podem otimizar o dia a dia, as operações e os processos administrativos. “Essa é, sem dúvida, uma tecnologia que veio para impulsionar drasticamente nossa produtividade”, ressaltou.

Kenneth não apenas apresentou diversas ferramentas, como também disponibilizou QR Codes para que os participantes pudessem acessá-las. Entre os assistentes de IA mencionados estavam ChatGPT, Copilot, Gemini, Meta AI, Claude e Deepseek, que auxiliam em pesquisas, produção de textos, análises e elaboração de apresentações.

“Alguém aqui estava com receio da IA antes dessa conversa? A preocupação diminuiu? No fim das contas, quando deixamos o medo de lado e exploramos a tecnologia de perto, podemos formar nossa própria opinião. Meu conselho é: não acreditem cegamente no que falei. Testem! A tecnologia está acessível, é gratuita e está ao alcance de todos. Vocês poderão avaliar se ela realmente é útil e vantajosa”, concluiu.

IA aplicada aos processos do Detran-MS

Durante o evento, a equipe coordenada por Odair Mendonça Júnior, Diretor de Inovação e Novos Projetos da Inovvati, apresentou soluções de IA já implementadas no Detran-MS. Uma delas é o “Monitoramento Anticorrupção”, ferramenta que opera 24 horas por dia analisando os bancos de dados do órgão em todo o estado.

O sistema identifica padrões de comportamento e operações sistêmicas que, por algum motivo, destoam do padrão habitual. Ele conta com filtros que detalham as análises por região, municípios, agências e servidores responsáveis, rastreando cada autorização concedida por meio de senhas individuais.

Outra solução inovadora é o “Papa Processos”, que automatiza processos judiciais e administrativos da JARI (Junta de Análise de Recursos de Infração). A IA sintetiza informações, categoriza ordens de serviço e facilita a elaboração de recursos, otimizando significativamente o trabalho dos servidores.

“A prestação de um serviço de qualidade e excelência para nossos clientes demanda tecnologia. E é nesse cenário que a inteligência artificial se torna essencial”, afirmou o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Espíndola Trindade Júnior.

Também foram apresentadas plataformas de atendimento com assistente virtual e uma cabine de autoatendimento imersivo, iniciativas que estão sendo implantadas para ampliar e aprimorar o suporte ao cidadão.

Integração

A Superintendente de Governo Digital, Maria Eduarda Delgado, elogiou a iniciativa do Detran-MS por envolver servidores da área de TI de outras secretarias estaduais.

“Gostei muito de ver o Detran preocupado em melhorar a experiência do cidadão. Algo que sempre me chama atenção nos eventos do Detran é esse compromisso. Além disso, o reforço do Kenneth no final sobre a importância de utilizar canais naturais, como o WhatsApp, é muito pertinente. Precisamos facilitar o acesso do cidadão ao Governo, em vez de criar novos caminhos que demandem um aprendizado do zero”, comentou.

Maria Helena Catelan, servidora da Secretaria de Fazenda e integrante da Coordenadoria Especial de Tecnologia da Informação, saiu do evento entusiasmada. “Fiquei muito motivada. Muitas vezes evitamos utilizar a IA por receios diversos, mas percebo que ela pode tornar nosso trabalho mais produtivo e descentralizado. Já temos alguns sistemas que utilizam IA na fiscalização do ICMS, mas viemos buscar novas ideias e aplicações”, afirmou.

A imersão contou com a participação de diretores, gerentes regionais e servidores do Detran-MS que atuam em setores que podem se beneficiar do uso da IA. Também estiveram presentes representantes da Segov, Sefaz, Agems, Polícia Militar, Iagro, PRF e Departamento Municipal de Transito de Aquidauana.

Confira galeria de imagens aqui.

Mireli Obando e Emmanuelly Castro, Comunicação Detran-MS

Fotos: Rachid Waqued