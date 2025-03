Ao celebrar o Dia da Água, Sanesul reforça compromisso com a segurança hídrica em MS – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

No Dia Mundial da Água, celebrado neste sábado (22), a Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) reforça seu papel na garantia da segurança hídrica nos 68 municípios onde opera. A empresa investe continuamente em infraestrutura e tecnologia para assegurar o abastecimento regular e de qualidade, sobretudo em períodos de estiagem, quando a demanda por soluções sustentáveis se intensifica.

Uma das principais iniciativas é a perfuração de novos poços artesianos em locais onde os mananciais superficiais não são suficientes para suprir a população. Essa estratégia garante o acesso à água potável em regiões mais vulneráveis, promovendo qualidade de vida e desenvolvimento local.

Além disso, a Sanesul amplia e moderniza ETAs (Estações de Tratamento de Água), essenciais para a potabilização da água captada. Essas unidades asseguram que a distribuição atenda aos mais altos padrões de qualidade e segurança sanitária. Atualmente, a Sanesul distribui 11,7 bilhões de litros de água tratada por mês, atendendo 664 mil ligações de água e 344 mil de esgoto nos 68 municípios sob sua concessão.

Preservação ambiental e combate ao desperdício

A segurança hídrica está diretamente ligada à conservação ambiental. Para isso, a Sanesul desenvolve programas de proteção de nascentes e mananciais, além de ações educativas que incentivam o uso consciente da água.

A empresa realiza blitzes educativas para conscientizar a população sobre a importância desse recurso, incentivando práticas como evitar vazamentos, reduzir o consumo desnecessário e reutilizar a água sempre que possível. Outra frente de atuação inclui o reflorestamento de áreas estratégicas e a adoção de tecnologias sustentáveis na operação dos sistemas.

Embora Mato Grosso do Sul já tenha a universalização do abastecimento de água, a Sanesul segue investindo na modernização de seus serviços. Entre as inovações estão sistemas inteligentes de detecção de vazamentos e controle remoto das estações de tratamento, tornando a distribuição mais eficiente e confiável.

O diretor-presidente da Sanesul, Renato Marcílio, ressalta a importância desse trabalho contínuo. “Nosso compromisso é garantir que a população de Mato Grosso do Sul tenha acesso à água de qualidade, independentemente das condições climáticas. Investimos constantemente para aprimorar os serviços oferecidos, trazendo inovações que melhoram a segurança hídrica e a qualidade de vida dos sul-mato-grossenses”, assegura o dirigente.

Compromisso renovado no Dia Mundial da Água

A data reforça a necessidade de valorização da água como recurso essencial para a vida. A Sanesul reafirma seu compromisso com a gestão eficiente e sustentável dos recursos hídricos, garantindo que Mato Grosso do Sul continue avançando na qualidade dos serviços e na preservação desse bem fundamental para as futuras gerações.

Macromedição e controle de perdas

No fim de 2024, a empresa inaugurou um moderno laboratório de macromedição no Complexo ‘Maria Cecília Barbosa’, em Campo Grande, consolidando seu compromisso com a modernização do saneamento e a redução de perdas de água.

A macromedição é uma ferramenta essencial para a eficiência e sustentabilidade no setor, permitindo um controle rigoroso da produção e distribuição ao medir o volume de água em grandes blocos. Esse monitoramento é fundamental para identificar e corrigir perdas no sistema, seja por vazamentos, ligações irregulares ou falhas operacionais.

Com dados mais precisos, a Sanesul poderá otimizar o uso de recursos, beneficiando tanto a empresa quanto os consumidores. Essa iniciativa fortalece a gestão hídrica e aprimora a eficiência do abastecimento no Estado.

Alinhamento às diretrizes nacionais

O Brasil enfrenta desafios hídricos significativos, especialmente em regiões com escassez de água e crescimento populacional acelerado. Segundo a ANA (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico), o PNSH (Plano Nacional de Segurança Hídrica) destaca a necessidade de investimentos em infraestrutura e gestão sustentável para garantir a disponibilidade de água no futuro.

Nesse contexto, a atuação da Sanesul está alinhada às diretrizes nacionais, priorizando soluções inovadoras para manter a eficiência no abastecimento. A universalização do saneamento, uma das metas do novo marco legal do setor, prevê que até 2033 todos os brasileiros tenham acesso à água tratada e coleta de esgoto.

O compromisso da Sanesul reforça essa missão, garantindo que Mato Grosso do Sul continue sendo referência em gestão hídrica e serviços de qualidade.

Comunicação Sanesul

Fotos: Arquivo