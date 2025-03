ONDE ASSISTIR Israel x Estônia ao vivo ELIMINATÓRIAS Eurocopa 2025 HOJE (22/03), ESCALAÇÕES, PALPITES

A partida Israel x Estônia acontece hoje, HOJE (22) às 16:45 hs . As eliminatórias da ELIMINATÓRIAS EUROCOPA seguem empolgando o amante por futebol.

Assim, a partida válida pela principal competição de seleções europeias, Acontece na data informada e a transmissão acontecerá, conforme abaixo. Fique atento no site para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje

Prévia: Israel x Estônia – Previsão, Notícias da Equipe e Prováveis Escalações

Israel e Estônia se enfrentam no Nagyerdei Stadion, na Hungria, neste sábado (22) às 16h45 (horário de Brasília), em confronto válido pela fase de grupos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 – Zona Europeia. Ambas as seleções buscam um bom início na caminhada rumo ao Mundial, em um grupo que também conta com Noruega, Moldávia e o perdedor do confronto entre Alemanha e Itália nos playoffs da Liga das Nações da UEFA.

Análise das equipes

Israel

A seleção israelense entra em campo sob um contexto turbulento, devido às tensões no país e ao impacto do conflito em Gaza. Dentro de campo, a equipe comandada por Ran Ben Shimon vem de uma campanha difícil na Liga das Nações, onde foi rebaixada do Grupo A após confrontos contra França, Itália e Bélgica.

Apesar das dificuldades, Israel demonstrou capacidade de reação ao segurar um empate sem gols contra a França e surpreender ao vencer a Bélgica por 1 a 0. Atualmente ocupando a 76ª posição no ranking da FIFA, a seleção busca melhorar seu desempenho como mandante, já que tem jogado suas partidas “em casa” na Hungria desde novembro de 2023.

A equipe nunca conseguiu se classificar para uma Copa do Mundo desde sua única participação em 1970 e tentará quebrar essa escrita com uma boa largada nas eliminatórias.

Estônia

A Estônia, atualmente na 123ª posição do ranking da FIFA, nunca disputou um grande torneio e chega para esta campanha de Eliminatórias tentando melhorar seu histórico recente. Em 2024, a equipe venceu três de seus 12 jogos internacionais (D1, L8), incluindo o título da Copa do Báltico após vencer a Lituânia nos pênaltis.

A equipe de Jürgen Henn evitou o rebaixamento na Liga C da Liga das Nações, mas terminou a competição de maneira frustrante, sem marcar gols nas últimas três partidas contra Suécia (0-3), Azerbaijão (0-0) e Eslováquia (0-1).

O maior desafio para a seleção estoniana será melhorar seu desempenho fora de casa, já que não vence uma partida longe de seus domínios há 13 jogos (D3, L10) e possui apenas uma vitória nas últimas 12 eliminatórias para a Copa do Mundo – um 6-0 sobre Gibraltar em 2017.

Notícias das Equipes e Prováveis Escalações

Israel

A equipe terá três desfalques importantes: Miguel Vitor, Dia Saba e Dolev Haziza, que foram cortados da convocação. O goleiro Omri Glazer, recuperado de lesão, pode retornar ao time titular no lugar de Daniel Peretz.

O ataque deve contar com Manor Solomon, destaque do Leeds United na Championship, ao lado de Dean David e possivelmente Liel Abada ou Oscar Gloukh.

Provável escalação de Israel:

Peretz; Dasa, Nachimas, Shlomo, Goldberg, Haziza; Solomon, Abu Fani, Jaber, Gloukh; David

Estônia

O veterano atacante Henri Anier, que joga no futebol de Hong Kong, pode atingir a marca de 100 jogos pela seleção. No meio-campo, o jovem Patrik Kristal, de 17 anos, do FC Köln, pode ganhar mais minutos ao lado de Markus Poom e Kevor Palumets.

O goleiro Karl Hein, emprestado pelo Arsenal ao Real Valladolid, deve começar como titular.

Provável escalação da Estônia:

Hein; Schjonning-Larsen, J. Tamm, Paskotsi, Saliste; Poom, Palumets; Yakovlev, Kristal, Sinyavskiy; A. Tamm

Previsão e Palpite

Israel entra como favorito, mesmo sem atuar em seu país. A equipe tem um elenco superior e já venceu a Estônia duas vezes recentemente, com um agregado de 5-0. Já os estonianos, além de terem dificuldades ofensivas, apresentaram uma defesa frágil nos últimos jogos.

Palpite: Israel 2-0 Estônia

Israel deve conseguir uma vitória sólida, aproveitando as fragilidades da Estônia e iniciando sua caminhada rumo à Copa do Mundo com o pé direito.

Esse artigo foi escrito com base em estatísticas e informações atualizadas sobre as seleções.