Ação do Governo beneficia os servidores da Seadi

A Escola de Governo realizou, nesta quarta-feira, 26, mais uma edição do programa Cuidando do Servidor, desta vez na sede da Seadi (Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento e Inovação). Foram oferecidos uma série de atendimentos gratuitos aos servidores estaduais.

Entre os serviços disponibilizados, estavam atendimentos de enfermagem, biomedicina, nutrição, psicologia, orientação jurídica, vacinação, testagem rápida, emissão da Cédula C, contabilidade, atendimentos do Detran, Caer e Procon, além de atendimento veterinário, sessões de ventosaterapia, entre outros.

A iniciativa é promovida pelo Governo de Roraima, por meio da Segad (Secretaria de Gestão Estratégica e Administração), e conta com o apoio da Faculdade Estácio e do Hospital de Amor.

O diretor da Escola de Governo, Silvano Sousa, destacou que o programa já está consolidado como uma política de valorização dos servidores. “Há seis anos estamos realizando o Cuidando do Servidor, levando não apenas qualificação, mas também ações voltadas à qualidade de vida. Esta é a quarta vez que atendemos a Seadi, e ao longo do tempo já alcançamos cerca de 23.900 servidores em diversas secretarias, seguindo um cronograma planejado ao longo do ano”, explicou.

O secretário da Seadi, Marcio Grangeiro, também reforçou a importância do programa. “Esta é uma oportunidade para cuidarmos do corpo e da mente, fortalecendo os servidores para enfrentarem os desafios do dia a dia. Essa iniciativa mostra ainda o compromisso do Governo de Roraima com políticas públicas externas ao bem-estar das pessoas”, destacou.

A servidora da Seadi, Lyzandra Kharolina, aproveitou a ação para buscar atendimento com ventosaterapia, técnica utilizada para aliviar dores musculares. “Estou com um problema nas costas que tem afetado minha locomoção. Fiquei muito satisfeita ao encontrar esse tipo de serviço aqui. A receptividade da equipe foi excelente”, concluiu.

O Cuidando do Servidor percorre órgãos públicos estaduais ao longo do ano, promovendo saúde, bem-estar e acolhimento aos trabalhadores do serviço público.

