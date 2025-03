Corredores ficam feridos após serem atropelados na estrada do Bom Intento, em Boa Vista

Posted on

Com o objetivo de compartilhar as experiências exitosas e os resultados impactantes junto à comunidade assistida e científica, o Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI), através do Centro de Estudos Afonso Pereira da Silva (Ceapes), realizou, nesta quinta-feira (14), seu I Simpósio Científico. A iniciativa reuniu profissionais de saúde, residentes, estudantes, extensionistas, servidores e colaboradores que […]