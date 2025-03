Agência Minas Gerais | Gasmig e Iveco firmam parceria para promover o uso de gás natural no setor de transportes em Minas Gerais

A Companhia de Gás de Minas Gerais (Gasmig) e a Iveco assinaram, nesta sexta-feira (28/3), no escritório da montadora, em Nova Lima, Minas Gerais, um acordo para a promoção do uso do Gás Natural Veicular (GNV) e do biometano no segmento de transporte de cargas e passageiros no estado de Minas Gerais. A parceria, que complementa os esforços das duas empresas na promoção da descarbonização, vai permitir o desenvolvimento de ações conjuntas com o objetivo de ampliar a frota de veículos movidos 100% a GNV e biometano.

A Gasmig tem investido fortemente no projeto “Corredores de GNV”, que busca o desenvolvimento da infraestrutura de abastecimento por todo o estado. Já para a Iveco, a iniciativa está plenamente alinhada ao seu projeto “Alternative Power”, por meio do qual a montadora tem desenvolvido uma linha de veículos movidos a fontes alternativas de energia, atendendo todos os segmentos do transporte e impulsionando a transição para soluções mais limpas e eficientes.

A Iveco é a maior fornecedora de veículos movidos a gás do mundo. Para o presidente da montadora na América Latina, Marcio Querichelli, “além da descarbonização, essa tecnologia pode reduzir os custos operacionais de maneira expressiva. O acordo com a Gasmig é fundamental para estimular a adoção de caminhões movidos a GNV e biometano em Minas Gerais. Estamos comprometidos em fornecer soluções inovadoras, atendendo às necessidades dos nossos clientes e apoiando o desenvolvimento de um mercado mais sustentável e eficiente”.

Segundo presidente da Gasmig, Carlos Camargo de Colón, “por meio do programa ‘Corredores GNV’ estamos empenhados em construir no estado a melhor infraestrutura de gás no país. O principal objetivo é garantir, ao menos, um posto GNV a cada 400 quilômetros de distância nas principais rodovias que ligam Minas Gerais ao Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e Bahia, permitindo o alcance de regiões estratégicas. A parceria com a Iveco, uma empresa genuinamente mineira, nos enche de orgulho. Temos certeza de que nossas ações conjuntas demonstrarão todo o potencial do transporte a gás para o segmento”.