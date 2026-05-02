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Vestibular de Inverno 2026 da Udesc tem sete opções de licenciaturas

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Inscrições para prova ou seleção pelo histórico vão até 7 de maio

A Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) está com inscrições abertas no Vestibular de Inverno 2026, que oferece 1.306 vagas em 40 cursos de graduação presenciais e a distância. Os interessados podem se inscrever em udesc.br/vestibular até 7 de maio.

Os candidatos podem concorrer de duas formas: prestando a prova presencial ou participando do processo seletivo pelo histórico escolar do ensino médio. Também é possível concorrer pelas duas opções ao mesmo tempo, aumentando as chances de aprovação.

Do total de vagas, 20% são reservadas aos candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em instituições públicas de ensino, 10% para candidatos pretos e pardos e 5% para candidatos com deficiência. Todos os inscritos concorrem, também, pela ampla concorrência.

Licenciaturas

Entre os cursos do Vestibular de Inverno 2026, há sete opções de licenciaturas (que preparam professores). Para a professora Roselaine Ripa, diretora de Ensino de Graduação do Centro de Ciências Humanas e da Educação (Faed), “as licenciaturas são uma excelente opção para uma trajetória profissional com elevada inserção e relevância social”.

“As licenciaturas da Udesc oferecem uma formação emancipatória, com ampla possibilidade de atuação, tanto na educação básica quanto em projetos e movimentos sociais, na pesquisa e na apropriação coletiva de conhecimentos em ação”, afirma a professora.

Conheça os cursos:

Joinville
Centro de Ciências Tecnológicas (CCT)
• Matemática
• Física
• Química

Florianópolis (campus do Itacorubi)
Centro de Ciências Humanas e da Educação (Faed)
• Pedagogia
• História
• Geografia

Florianópolis (campus de Coqueiros)
Centro de Ciências da Saúde e do Esporte (Cefid)
• Educação Física

Algumas licenciaturas da Udesc têm cursos correspondentes de bacharelado (que formam profissionais para atuar na área, mas não como professores de educação básica). Um desses cursos também abre vagas no Vestibular de Inverno 2026 da Udesc, o Bacharelado em Educação Física

Prova presencial

A realização das provas será em 14 de junho, domingo, no período matutino e vespertino, nas cidades de Balneário Camboriú, Caçador, Chapecó, Florianópolis, Ibirama, Joinville, Lages, Laguna e São Bento do Sul. A taxa de inscrição é de R$ 110.

Os candidatos que irão participar da prova presencial podem consultar na página do Vestibular a lista de obras literárias para a prova de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira. O conteúdo programático para as questões de todas as disciplinas também está disponível na página do Vestibular.

Confira o edital, calendário completo de datas, e formulário de inscrição em udesc.br/vestibular/provapresencial.

Processo seletivo pelo histórico escolar

A seleção pelo histórico do ensino médio oferece 366 vagas, também em unidades da Udesc localizadas nos municípios de Balneário Camboriú, Caçador, Chapecó, Florianópolis, Ibirama, Joinville, Lages, Laguna, Pinhalzinho e São Bento do Sul.

A inscrição no processo seletivo pelo histórico do ensino médio é gratuita e destinada aos candidatos que já concluíram o ensino médio ou equivalente até a data final de inscrição, 7 de maio. A seleção ocorre pela análise da média final geral de conclusão do ensino médio.

Confira o edital, calendário completo de datas, e formulário de inscrição em udesc.br/vestibular/processoseletivo.

Divulgação dos classificados

O resultado final com a lista de classificados para ambas as modalidades – prova e processo seletivo – será divulgado em 1º de julho. Os aprovados que se matricularem começarão os estudos no segundo semestre letivo de 2026. As aulas iniciam em 3 de agosto.

Mais informações podem ser obtidas na página oficial do Vestibular e com a Coordenadoria de Vestibulares e Concursos (Covest) pelo e-mail vestibular@udesc.br ou pelo telefone (48) 3664-8090, de segunda a sexta-feira, das 13h às 19h.

Assessoria de Comunicação da Udesc
E-mail: comunicacao@udesc.br
Telefone: (48) 3664-8007

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