Por MRNews
Azul lança promoção com desconto em passagens emitidas com pontos; veja cupons e categorias beneficiadas
A Azul anunciou uma nova campanha promocional para clientes do programa Azul Fidelidade, oferecendo descontos especiais no resgate de passagens aéreas utilizando pontos. A ação contempla diferentes categorias do programa e pode representar boa oportunidade para quem pretende viajar nos próximos meses.
Os abatimentos variam de acordo com o nível do cliente e chegam a 20% de desconto no total de pontos exigidos para emissão.
Como funciona a promoção da Azul
Para participar, o cliente deve acessar a plataforma de resgates da companhia e aplicar o cupom correspondente à sua categoria no momento da emissão da passagem.
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Cada nível do programa possui um código promocional específico.
Cupons e descontos disponíveis
Diamante Unique
Diamante
Safira
Topázio
Azul Fidelidade
Promoção pode ajudar quem deseja economizar pontos
Campanhas desse tipo costumam atrair clientes que já possuem saldo acumulado e aguardavam uma boa oportunidade para viajar.
Dependendo da rota e da data escolhida, o desconto pode representar economia de milhares de pontos em uma única emissão.
Especialistas recomendam comparar o valor da passagem em dinheiro com a quantidade de pontos exigida após aplicar o cupom, para verificar se o resgate realmente compensa.
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Status no programa traz vantagens extras
A ação também reforça a importância das categorias superiores no Azul Fidelidade. Clientes Diamante Unique e Diamante, por exemplo, recebem os maiores descontos da campanha.
Além disso, categorias elite geralmente contam com benefícios adicionais como bagagem despachada, prioridade no embarque e atendimento diferenciado.
Como aproveitar
Quem pretende utilizar a promoção deve ficar atento à disponibilidade de assentos promocionais e às regras da campanha no momento do resgate.
Em períodos de alta procura, passagens emitidas com pontos costumam variar rapidamente.
Azul segue investindo em fidelização
Nos últimos anos, a Azul vem ampliando ações promocionais para clientes do seu programa de fidelidade, buscando incentivar o uso de pontos e fortalecer o relacionamento com passageiros frequentes.
Para quem já acumulou saldo, esta pode ser uma boa chance de garantir a próxima viagem gastando menos pontos.