Por MRNews



Azul lança promoção com desconto em passagens emitidas com pontos; veja cupons e categorias beneficiadas

A Azul anunciou uma nova campanha promocional para clientes do programa Azul Fidelidade, oferecendo descontos especiais no resgate de passagens aéreas utilizando pontos. A ação contempla diferentes categorias do programa e pode representar boa oportunidade para quem pretende viajar nos próximos meses.

Os abatimentos variam de acordo com o nível do cliente e chegam a 20% de desconto no total de pontos exigidos para emissão.

Como funciona a promoção da Azul

Para participar, o cliente deve acessar a plataforma de resgates da companhia e aplicar o cupom correspondente à sua categoria no momento da emissão da passagem.

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Cada nível do programa possui um código promocional específico.

Cupons e descontos disponíveis

Diamante Unique

Diamante

Safira

Topázio

Azul Fidelidade

Promoção pode ajudar quem deseja economizar pontos

Campanhas desse tipo costumam atrair clientes que já possuem saldo acumulado e aguardavam uma boa oportunidade para viajar.

Dependendo da rota e da data escolhida, o desconto pode representar economia de milhares de pontos em uma única emissão.

Especialistas recomendam comparar o valor da passagem em dinheiro com a quantidade de pontos exigida após aplicar o cupom, para verificar se o resgate realmente compensa.

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Status no programa traz vantagens extras

A ação também reforça a importância das categorias superiores no Azul Fidelidade. Clientes Diamante Unique e Diamante, por exemplo, recebem os maiores descontos da campanha.

Além disso, categorias elite geralmente contam com benefícios adicionais como bagagem despachada, prioridade no embarque e atendimento diferenciado.

Como aproveitar

Quem pretende utilizar a promoção deve ficar atento à disponibilidade de assentos promocionais e às regras da campanha no momento do resgate.

Em períodos de alta procura, passagens emitidas com pontos costumam variar rapidamente.

Azul segue investindo em fidelização

Nos últimos anos, a Azul vem ampliando ações promocionais para clientes do seu programa de fidelidade, buscando incentivar o uso de pontos e fortalecer o relacionamento com passageiros frequentes.

Para quem já acumulou saldo, esta pode ser uma boa chance de garantir a próxima viagem gastando menos pontos.