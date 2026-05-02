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Inscrições abertas para o City Tour deste fim de semana (2 e 3) – Agência de Notícias

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27 de abril de 2026

16:48

Por: Maria Fernanda Arruda

O City Tour 2026, realizado gratuitamente pela Secretaria do Turismo (Setur) de Sorocaba, ocorrerá neste sábado e domingo (2 e 3), às 9h. As inscrições on-line já podem ser feitas pelo link: https://agenda-eventos.sorocaba.sp.gov.br/city-tour-2026/. O ponto de partida e de chegada é a Casa do Turista, localizada no Jardim Santa Rosália.

O intuito da Setur, com essa iniciativa, é manter viva a história da cidade, por meio da divulgação de seus pontos turísticos, históricos e culturais. Os passeios têm a duração de aproximadamente três horas e são 36 vagas disponíveis em cada um deles, sendo uma para cadeirante.

O ônibus é disponibilizado pela City, uma das empresas que operam o transporte público em Sorocaba e conta com guia de turismo. O trajeto contempla pontos que representam a identidade sorocabana e os participantes têm a oportunidade de conhecer curiosidades e fatos marcantes da formação e do desenvolvimento da cidade, com paradas estratégicas para contemplação e registros fotográficos.

Para cada edição do passeio, os inscritos devem chegar com antecedência mínima de 15 minutos. Em caso de não comparecimento e/ou atraso, as vagas remanescentes são disponibilizadas a novos interessados no próprio local de embarque.

Mais informações podem ser obtidas na Casa do Turista, localizada na Rua Ana Monteiro de Carvalho, 50, no Jardim Santa Rosália, pelo telefone: (15) 3233-2043 ou ainda pelo e-mail: turismo@sorocaba.sp.gov.br.

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