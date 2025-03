Agência Minas Gerais | Professores da rede estadual podem se inscrever na 27ª edição do Prêmio Educador Nota 10 

Professores, orientadores, coordenadores e diretores têm a oportunidade de se inscrever na 27ª edição do Prêmio Educador Nota 10, uma das mais importantes premiações da educação básica no Brasil, que está com inscrições abertas até 30/5.

Organizada pelo Instituto Somos, a premiação tem o objetivo de reconhecer o protagonismo de educadores de escolas públicas e privadas em todo o país, além de divulgar projetos que contribuem para a transformação da educação.

Alinhada ao Pacto Global, a premiação busca identificar e valorizar práticas pedagógicas que ajudam a alcançar os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas.

Ao todo, serão premiadas nove iniciativas, distribuídas em três eixos temáticos: Direitos Humanos, Inovação e Tecnologia e Sustentabilidade. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas neste link.

Etapas e Premiações

Podem se inscrever projetos desenvolvidos em 2024 por professores, orientadores, coordenadores e diretores escolares ou pedagógicos, abrangendo escolas da Educação Infantil ao Ensino Médio, incluindo Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Após a etapa da triagem, o Comitê Técnico Pedagógico selecionará os finalistas de cada eixo temático. Os educadores escolhidos serão avaliados pela Banca do Comitê de Avaliação, que definirá os vencedores de cada eixo, a serem anunciados em outubro, durante a cerimônia de premiação.

Os primeiros, segundos e terceiros colocados de cada eixo temático receberão prêmios em dinheiro no valor de R$ 25 mil, R$ 20 mil e R$ 15 mil, respectivamente, além de bolsas integrais para pós-graduação e acesso a formações on-line. Os três projetos indicados ao 1º lugar também concorrerão ao prêmio de Educador do Ano, que inclui uma doação de R$ 25 mil para a escola.

Olimpíada de Professores de Matemática

Também estão abertas as inscrições para a 2° edição da Olimpíada de Professores de Matemática do Ensino Médio (OPMBr), que premiará os 10 primeiros colocados com uma medalha de ouro e uma viagem de intercâmbio científico cultural gratuita para Xangai, na China.

Para se inscrever, basta ser professor de Matemática de qualquer escola pública ou particular do Brasil. As inscrições estão abertas até 31/5, pelo site oficial da competição.

O processo de avaliação inclui três etapas. No mês de junho, os professores inscritos fazem uma prova on-line, depois, os classificados precisam enviar um vídeo que demonstre o trabalho desenvolvido em sala de aula, e na terceira etapa, os selecionados participam de uma entrevista com especialistas.

Após conquistar medalha de ouro na OPMbr, em 2024, a professora da Escola Estadual David Campista em Poços de Caldas, Silmara Louise da Silva, teve a oportunidade de ministrar uma aula para estudantes e professores chineses.

“Jamais imaginei que a minha paixão por ensinar matemática me levaria tão longe. Foi uma oportunidade inesquecível poder planejar uma aula e ministrá-la para alunos e professores de outro país”, contou.