Operação Casa Limpa faz mutirão nas regiões leste e sudeste

Notícias 18 de outubro de 2024 07:00 Há mais de 200 oportunidades para candidatos com ou sem experiência registrada na carteira e exclusivas para Pessoas com Deficiência Foto: Reprodução/Prostooleh/Freepik O Sistema Nacional de Emprego (Sine-RR) oferta 242 vagas de emprego em Roraima nesta sexta-feira, 18. Há cargos para candidatos com ou sem experiência registrada na carteira, além de vagas […]