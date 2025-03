Podpah e Furia Criam Canal para Transmitir a Kings League Brasil

O cenário esportivo brasileiro acaba de ganhar um novo espaço para transmissões inovadoras. A Furia, uma das principais organizações de e-Sports do país, e o Podpah, um dos maiores podcasts do Brasil, anunciaram a criação do canal MadHouse TV, que terá como um de seus grandes atrativos a transmissão da Kings League Brasil.

O Que Aconteceu?

A parceria entre Furia e Podpah resultou na criação da MadHouse TV, um novo canal que transmitirá eventos esportivos e de e-Sports. A primeira grande atração será a Kings League Brasil, versão nacional da liga de futebol de 7 criada por Gerard Piqué, que estreia ainda neste mês de março.

A Furia, que já é uma das equipes participantes da Kings League Brasil, tem como presidente Neymar, ao lado de Cris Guedes, seu amigo de infância. Agora, com o apoio do Podpah, a competição ganha ainda mais força e visibilidade no Brasil.

O Que é a Kings League Brasil?

A Kings League Brasil segue o formato da liga original, realizada na Espanha, trazendo regras inovadoras para o futebol de 7, como:

Cartas especiais que podem mudar o rumo do jogo.

que podem mudar o rumo do jogo. Pênaltis no estilo hóquei , com o jogador avançando até o gol.

, com o jogador avançando até o gol. Tempos reduzidos e jogo mais dinâmico.

A competição já conquistou grande popularidade na Europa e promete ser um sucesso no Brasil, especialmente com nomes como Neymar envolvidos no projeto.

Declarações dos Criadores

Pedro Lopes, diretor de marketing da Furia, celebrou a parceria:

“Desde o começo da Kings League, a comunidade abraçou a ideia, e os números de audiência mostram isso. Agora, com o Podpah como parceiro, temos convicção de que faremos uma das maiores parcerias da história.”

Já Victor Assis, CEO do Podpah, destacou a força da união entre as duas marcas:

“A criação da MadHouse TV é a junção de dois gigantes da internet. Representamos um público engajado, que se sente parte de uma cultura e de uma comunidade.”

Onde Assistir?

Os jogos da Kings League Brasil serão transmitidos gratuitamente no novo canal MadHouse TV, além de plataformas como YouTube e Twitch.

Com essa parceria, a Kings League Brasil promete ser um espetáculo de entretenimento e esporte, levando um novo formato de futebol a milhões de fãs brasileiros.

Kings League: A Revolução do Futebol com Regras Inovadoras

A Kings League é uma competição de futebol de 7 que tem chamado a atenção dos fãs do esporte em todo o mundo. Criada pelo ex-jogador espanhol Gerard Piqué, a liga se destaca por suas regras inovadoras, transmissões dinâmicas e um formato que mistura entretenimento e esportes. Agora, o torneio chega ao Brasil com a Kings League Brasil, prometendo ainda mais emoção e interação com os torcedores.

O Que é a Kings League?

A Kings League foi lançada em 2022 na Espanha e rapidamente se tornou um fenômeno global. Com a proposta de tornar o futebol mais dinâmico e imprevisível, o torneio traz modificações nas regras tradicionais, como:

Cartas surpresa: Durante o jogo, as equipes podem usar cartas especiais que dão vantagens temporárias, como pênaltis a favor ou expulsão do adversário por dois minutos.

Durante o jogo, as equipes podem usar cartas especiais que dão vantagens temporárias, como pênaltis a favor ou expulsão do adversário por dois minutos. Chutes de pênalti no estilo hóquei: O jogador parte do meio de campo com a bola dominada e tem cinco segundos para finalizar.

O jogador parte do meio de campo com a bola dominada e tem cinco segundos para finalizar. Tiros de saída criativos: Em vez do tradicional pontapé inicial, o jogo começa com os jogadores correndo em direção à bola posicionada no centro do campo.

Em vez do tradicional pontapé inicial, o jogo começa com os jogadores correndo em direção à bola posicionada no centro do campo. Substituições ilimitadas: Os times podem trocar jogadores a qualquer momento, sem restrições.

Essas mudanças fazem com que os jogos sejam mais rápidos, imprevisíveis e eletrizantes, atraindo um público jovem e engajado.

A Kings League Brasil

Após o sucesso na Europa, a Kings League desembarca no Brasil com grandes expectativas. O torneio conta com times presididos por celebridades e influenciadores, incluindo Neymar, que comanda a equipe Furia, e outras personalidades do futebol e do entretenimento.

Destaques da Edição Brasileira

Times presididos por astros do futebol e influenciadores digitais

Transmissões ao vivo e interativas no YouTube e redes sociais

Eventos presenciais com torcida e experiências imersivas

Participação de ex-jogadores e atletas de elite

A Kings League Brasil promete conquistar o público brasileiro com sua mistura única de futebol, entretenimento e inovação.

Onde Assistir?

Os jogos da Kings League são transmitidos gratuitamente em plataformas como YouTube, Twitch e redes sociais oficiais da competição. Além disso, a recém-lançada MadHouse TV, parceria entre a equipe de e-Sports Furia e o podcast Podpah, será um dos principais canais de transmissão da liga no Brasil.

Conclusão

A Kings League não é apenas mais um campeonato de futebol, mas sim uma nova forma de consumir o esporte. Com regras inovadoras, alta interação com os fãs e um formato dinâmico, a competição tem tudo para se consolidar como um dos eventos esportivos mais empolgantes do momento.

Fique ligado e acompanhe as emoções da Kings League Brasil!