ASSISTIR AO VIVO Atlético Grau x Godoy Cruz COPA Sul-Americana 2025, HOJE (02/04), ESCALAÇÃO E PALPITES

Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Racing Atlético Grau x Godoy Cruz acontece HOJE (02) às 23 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações.

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana acontecerá como na data descrita acima e o mandante do jogo é o primeiro time . Esta será uma das principais partidas desta fase da competição.

Por Notícias do Vasco

Palpite para Atlético Grau x Godoy Cruz – Copa Sul-Americana 2025

Data: 02 de abril de 2025, 23h00 (horário de Brasília)

Transmissão: Amazon Prime Video e Paramount+

Na quarta-feira, 02 de abril, Atlético Grau e CA Godoy Cruz se enfrentam pelo primeiro confronto da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. O jogo será disputado no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, Peru. O Grupo D da competição conta com quatro equipes: Godoy Cruz (ARG), Grêmio (BRA), Atlético Grau (PER) e Sportivo Luqueño (PAR).

Análise das Equipes

O Atlético Grau, representando o Peru, chega a este confronto com um histórico recente de oscilações, tanto defensivas quanto ofensivas. Em sua temporada na Liga 1 do Peru, o time ocupa a parte intermediária da tabela, com uma defesa frágil, mas um ataque capaz de produzir gols. A equipe, sem grandes estrelas, luta para manter um bom nível nas competições internacionais.

O CA Godoy Cruz, da Argentina, também vive uma fase difícil, figurando na parte inferior da tabela da Liga Profissional Argentina. Embora tenha um elenco teoricamente mais qualificado que o do adversário, a defesa tem apresentado falhas significativas. O Godoy Cruz busca uma vitória histórica na Copa Sul-Americana, tentando superar suas dificuldades domésticas e avançar na competição internacional.

Palpite: Mais de 1.5 Gols

Com base no desempenho recente de ambas as equipes, o palpite para o jogo é que a partida terá mais de 1.5 gols. Ambas as equipes têm mostrado vulnerabilidades defensivas, e com o ataque relativamente capaz de marcar gols, espera-se um confronto com pelo menos dois gols.

Odds e Probabilidades

As odds para esse jogo apresentam os seguintes valores:

Vitória do Atlético Grau: 3.15 (Novibet)

Empate: 3.2 (Bet365)

Vitória do CA Godoy Cruz: 2.4 (Bet365)

Desempenho Recentes das Equipes

Atlético Grau nos últimos 6 jogos:

2 vitórias

2 empates

2 derrotas

Média de 2.83 gols por jogo

CA Godoy Cruz nos últimos 6 jogos:

1 vitória

3 empates

2 derrotas

Média de 2 gols por jogo

Escalações Esperadas

Atlético Grau (4-2-3-1):

P. Alvarez; J. Rostaing, R. Tapia, D. Franco, E. Rodas; R. Guarderas, D. Soto; N. Bandiera, J. Garro, P. De La Cruz; C. Vasquez.

CA Godoy Cruz (4-4-2):

F. Petroli; J. Moran, F. Rasmussen, R. Fernandez, B. Yanez; G. Abrego, B. Leyes, J. Garro, L. Dupuy; F. Rasmussen, J. Garro.

Conclusão

Com um equilíbrio entre as duas equipes, um jogo com mais de 1.5 gols é o palpite mais seguro. Ambos os times possuem defesas vulneráveis, o que deve resultar em várias oportunidades de gol durante o jogo. O confronto promete ser movimentado, com chances para ambos os lados.

Palmeiras x Internacional

Palpite : Ambas as equipes marcam – Odd de 1.90

: Ambas as equipes marcam – Odd de 1.90 Explicação: O Inter tem um ataque eficiente, e o Palmeiras joga em casa com grande força ofensiva.

Atlético-MG x Fluminense

Palpite : Vitória do Atlético-MG – Odd de 1.85

: Vitória do Atlético-MG – Odd de 1.85 Explicação: O Galo tem um excelente retrospecto como mandante e busca somar três pontos.

Premier League – Jogos de Hoje

Manchester City x Leicester

Palpite: Vitória do Manchester City e mais de 2.5 gols – Odd de 1.60

Liverpool x Everton

Palpite: Ambas as equipes marcam – Odd de 1.85

Newcastle x Brentford

Palpite: Menos de 2.5 gols – Odd de 1.72

Conclusão

Os jogos de hoje prometem muita emoção e boas oportunidades de aposta. Lembre-se de jogar com responsabilidade e conferir as cotações atualizadas antes de apostar.

Boa sorte!

Onde assistir à Copa Sul-Americana 2025?

A Copa Sul-Americana 2025 terá transmissão exclusiva no Brasil pelas plataformas de streaming Paramount+ e ESPN/Star+. Alguns jogos também podem ser exibidos na TV fechada pelo grupo Disney (ESPN). Para acompanhar todas as partidas, é necessário assinar um dos serviços disponíveis.