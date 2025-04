Regulação de João Pessoa apresenta plano de ação para atendimentos oncológicos

O Grupo Condutor de Oncologia da Central de Regulação da Prefeitura de João Pessoa se reuniu com representantes do Ministério da Saúde e Conselho Municipal de Saúde para apresentar um plano de ação para a otimização dos fluxos de atendimentos oncológicos na rede de saúde pública da Capital. O encontro aconteceu nesta segunda-feira (31) na sede administrativa da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

O plano de ação foi elaborado a partir de recomendações do Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (Denasus), órgão vinculado ao Ministério da Saúde, após visita técnica realizada no Hospital Napoleão Laureano, referência em oncologia na Paraíba, contratualizado com a Rede Municipal de Saúde.

“Estamos apresentando o plano de ação para a assistência oncológica, explanando tudo o que a Secretaria Municipal de Saúde vai executar ou já está executando para resolver as questões apontadas no relatório do Denasus em relação ao atendimento oncológico, a exemplo de fluxos, tempo de espera para assistência, oferta de serviços e outros pontos”, explicou Ramahyana Alves, coordenadora do Grupo Condutor de Oncologia da Central de Regulação de João Pessoa.

De acordo com Wilma César, auditora do Denasus, o objetivo é oferecer um atendimento ágil e mais adequado ao paciente oncológico. “Após a auditoria, iniciamos no ano passado um trabalho de monitoramento daquilo que foi recomendado anteriormente e verificação das correções e prazos estabelecidos para que a assistência chegue da melhor forma possível ao cidadão”, afirmou.

Teleoncologia – Dentro do plano de ação, o Grupo Condutor apresentou o projeto de teleoncologia, da Rede Municipal de Saúde, que teve início no dia 24 de março, com o objetivo de facilitar a assistência e dar mais celeridade aos atendimentos com especialistas, reduzindo a necessidade de deslocamento dos pacientes.

O atendimento é prestado por médicos especialistas em oncologia clínica, enfermeiros e auxiliares administrativos que integram o Grupo Condutor de Oncologia da Central Municipal de Regulação. Os profissionais monitoram o paciente durante todo o tratamento, otimizando o tempo para estabelecer um diagnóstico, realização de exames complementares e início do tratamento. Inicialmente, serão monitorados pacientes com câncer de mama ou de próstata.

Para que o paciente tenha acesso à teleoncologia, o médico assistente da Atenção Primária deverá realizar a solicitação de teleconsulta em triagem oncológica. Após a solicitação, a equipe do teleatendimento informa ao paciente, por meio da USF onde é atendido, sobre o dia, horário e o médico que o atenderá. Nos casos de pacientes com câncer de mama ou câncer de próstata, estes serão incluídos automaticamente nos cuidados prestados pela equipe de navegação, passando a ser monitorados.