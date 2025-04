Horóscopo do Dia de Hoje Previsões dos astros, cor e número da sorte do seu signo, Sexta (04/04/2025)

Posted on

Por MRNews Luciano Huck interrompe Domingão para atender ligação do filho e emociona público No último domingo, 10 de novembro, o apresentador Luciano Huck surpreendeu o público ao interromper a transmissão ao vivo do programa *Domingão* para atender uma ligação de seu filho Joaquim, de 19 anos. A cena ocorreu enquanto Huck apresentava o popular […]