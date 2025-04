Agência Minas Gerais | Sei!MG completa 100 milhões de documentos na base e reduz compra de papel

O Sistema Eletrônico de Informações (Sei!MG), coordenado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG), atingiu a marca de 100 milhões de documentos armazenados em sua base de dados. O sistema facilita a rotina dos servidores estaduais, trazendo mais agilidade e organização aos processos administrativos, além de gerar economia para o Estado.

Além dos 100 milhões de documentos, o sistema conta com mais de 13 milhões de processos registrados, cerca de 130 mil usuários internos e aproximadamente 300 mil usuários externos.

Desde o lançamento da ferramenta pela Seplag-MG a tramitação de documentos como ofícios, memorandos e processos passou a ser totalmente digital no Governo de Minas. Apenas com o envio de expedientes para órgãos externos, o Estado economizou, desde 2019, mais de R$ 1,7 milhão com papel, material de escritório, mão de obra, veículos de transporte e utilização de malote.

“São quase 18 mil processos já enviados para órgãos externos ao Governo de Minas, como os do Legislativo, o que contribui não apenas para alcançarmos a marca de 100 milhões de documentos, mas também para uma comunicação oficial entre os Poderes mais célere e segura”, destaca o subsecretário de Transformação Digital e Atendimento ao Cidadão, Rodrigo Diniz.

Um estudo realizado em dezembro de 2024 pela Diretoria Central de Sistemas Corporativos de Planejamento, Orçamento e Administração da Seplag-MG analisou as compras de papel branco e reciclável (A4) na Cidade Administrativa. A comparação dos números de 2016, ano anterior à implantação do sistema, com os de 2024 demonstra que foram adquiridos 76% menos papel no último ano. Isso representa uma redução de mais de R$ 3 milhões no gasto com compra de papel.

Segundo a diretora Central de Sistemas Corporativos de Planejamento, Orçamento e Administração, Fernanda Mendes, uma das principais vantagens do sistema é a economia de recursos. “Desde a implementação do Sei!MG nos órgãos e entidades estaduais, o Governo de Minas conseguiu reduzir em 81% os custos com impressões no Estado, um reflexo direto da migração para o formato digital”, destacou.

Seplag / Divulgação



Além disso, segundo os indicadores do Ministério da Gestão e Inovação (MGI), a aquisição de papel para suprir a marca de 100 milhões de documentos demandaria um investimento financeiro de mais de R$ 110 milhões.

IExpansão e integração

Ao todo, 76 órgãos e entidades do Estado utilizam o sistema. Além dos usuários internos, usuários externos como fornecedores e representantes de prefeituras também fazem uso da plataforma para tramitar processos com o Governo de Minas.

O Sei!MG também conta com ferramentas que viabilizam a comunicação entre o Governo de Minas e outros entes públicos. O barramento de integração permite a troca de documentos e processos com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), o Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG) o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), além de órgãos do Governo Federal.

Em junho de 2024, a Seplag-MG lançou o Sei!MG Municípios, disponibilizando a plataforma para prefeituras mineiras interessadas em aderir. Também foi implementado em 2019 o Tramita Gov.Br, que possibilita a qualquer usuário externo abrir demandas e enviar processos ao Governo de Minas. o Sei!MG foi desenvolvido e cedido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4).