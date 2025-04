Sertãozinho x Marília AO VIVO COM IMAGENS Campeonato Paulista série A3 de 2025, HOJE (04/04)

O jogo entre Sertãozinho x Marília acontece HOJE (04) As 19 hs. O mandante da partida é primeiro time que busca a vitória em seus domínios. O jogo é válido pelo Campeonato Paulista série A3 2024 de futebol, competição que está agitada e concorrida.

Sertãozinho x Marília Ao Vivo: Resultados, Estatísticas e Onde Assistir

Data: 4 de abril de 2025

Horário: 19h00 (de Brasília)

Local: Estádio Bento de Abreu, Marília

Competição: Paulista A3 – Playoffs

O Marília recebe o Sertãozinho nesta sexta-feira pelo jogo de volta dos playoffs do Campeonato Paulista A3. O confronto promete grandes emoções, já que o Sertãozinho venceu a primeira partida por 2 a 0 e chega com vantagem para buscar a classificação.

Análise das Equipes

Marília

O Marília precisa de uma vitória por pelo menos dois gols de diferença para forçar a decisão nos pênaltis. Jogando em casa, o time tem um histórico positivo, tendo vencido por 3 a 0 o União São João em sua última partida no estádio Bento de Abreu. Entretanto, precisa corrigir as falhas defensivas que permitiram a derrota no primeiro jogo.

Nos últimos cinco jogos, o Marília acumulou duas vitórias, dois tropeços e um empate:

Sertãozinho 2×0 Marília (29/03/25) – Derrota

(29/03/25) – Derrota Marília 3×0 União São João (26/03/25) – Vitória

(26/03/25) – Vitória União São João 1×0 Marília (22/03/25) – Derrota

(22/03/25) – Derrota Marília 3×3 Rio Branco-SP (15/03/25) – Empate

(15/03/25) – Empate Francana 0x1 Marília (09/03/25) – Vitória

Sertãozinho

O Sertãozinho chega embalado pela vantagem do primeiro jogo e com um desempenho sólido defensivamente. A equipe mostrou grande consistência nos últimos jogos, sofrendo poucos gols e se mantendo invicta nas últimas cinco partidas.

Resultados recentes do Sertãozinho:

Sertãozinho 2×0 Marília (29/03/25) – Vitória

(29/03/25) – Vitória Sertãozinho 0x0 Catanduva (26/03/25) – Empate

(26/03/25) – Empate Catanduva 0x2 Sertãozinho (22/03/25) – Vitória

(22/03/25) – Vitória Sertãozinho 1×1 Bandeirante (15/03/25) – Empate

(15/03/25) – Empate Rio Preto 1×1 Sertãozinho (08/03/25) – Empate

Retrospecto e Confrontos Diretos

Nos últimos cinco confrontos entre as equipes:

29/03/25 – Sertãozinho 2×0 Marília

01/03/25 – Sertãozinho 0x0 Marília

24/02/24 – Marília 1×0 Sertãozinho

13/08/22 – Sertãozinho 1×1 Marília

09/07/22 – Marília 2×0 Sertãozinho

Historicamente, os duelos têm sido equilibrados, mas o Sertãozinho demonstrou força recente, vencendo o último jogo de maneira convincente.

Onde Assistir ao Vivo

A partida entre Marília e Sertãozinho será transmitida ao vivo por plataformas de streaming de apostas como Bet365 e EstrelaBet, além de possíveis transmissões em canais esportivos locais.

Palpite e Prognóstico

O Marília precisará adotar uma postura ofensiva, enquanto o Sertãozinho pode jogar com tranquilidade para administrar a vantagem. O histórico do confronto sugere um jogo equilibrado, e o Marília tem qualidade para dificultar a vida do adversário.

Palpite: Marília 1-1 Sertãozinho

Paulistão A3

O Campeonato Paulista de Futebol – Série A3 equivale ao terceiro nível do futebol de São Paulo. Acima desta divisão, estão a Série A1 e a Série A2, que reúnem os principais clubes do estado. A Série A3 é mais popularmente conhecida como “Terceira Divisão” justamente por representar o terceiro nível dos clubes. O torneio recebeu a denominação de A3 em 1994. Foram 66 edições até agora e atualmente 16 times disputam a competição. O MRNews também transmite aqui na página, todos os jogos da competição, Campeonato Paulista série A3, o Paulistão série A3.