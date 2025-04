Bonito participa da 4ª Marcha dos Secretários de Turismo em Brasília – Prefeitura Municipal de Bonito

Bonito esteve presente na 4ª Marcha dos Secretários de Turismo do Brasil, realizada pela Associação Nacional dos Secretários e Dirigentes Municipais de Turismo (Anseditur) e promovida no Ministério do Turismo, em Brasília. A cerimônia de abertura contou com a participação do Ministro Celso Sabino e do presidente da Embratur, Marcelo Freixo.

O prefeito Josmail Rodrigues e a vice-prefeita e secretária de Turismo, Juliane Salvadori, participaram do evento e contribuíram com o painel “Criando Destinos Turísticos”. Durante a apresentação, compartilharam experiências, desafios e conquistas do município na área. Também integraram o painel o prefeito de Camanducaia (MG), Rodrigo Alves, e o assessor de Governo, Bruno Rosa.

Para Juliane Salvadori, a Marcha reforça a importância do intercâmbio entre gestores públicos para aprimorar o turismo nacional. “Eventos como este possibilitam um diálogo direto entre os municípios, permitindo a troca de conhecimentos e soluções para fortalecer e expandir o setor”, afirmou.

Josmail Rodrigues elogiou a organização do evento. “Parabenizo a Associação Nacional dos Secretários e Dirigentes Municipais de Turismo (Anseditur), em nome do presidente Italo Mendes e da vice-presidente Rosa Volk, pela excelente condução da Marcha. O turismo é um dos pilares do desenvolvimento econômico do país, e encontros como este fortalecem ainda mais o setor”, destacou.

A Marcha dos Secretários de Turismo já se consolidou como um dos mais importantes fóruns do segmento, reunindo lideranças para debater estratégias e impulsionar o turismo nos municípios brasileiros.