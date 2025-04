ASSISTIR Inter x Juventude AO VIVO COM IMAGENS BRASILEIRO Sub-20 2025, HOJE (04/04), PALPITES, ESCALAÇÕES

Começou o Campeonato Brasileirão Sub-20 partida entre Inter x Juventude Brasileirão SUB-20 acontece hoje, HOJE (04) às 20h30 hs. A partida acontece sob o mando de campo do Inter, que busca a vitória sob seus domínios.

Inter x Juventude Sub-20: Confronto Decisivo no Brasileirão da Categoria O duelo entre Internacional e Juventude, válido pela quarta rodada do Brasileirão Sub-20, promete ser um dos destaques da competição. A partida será realizada no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, nesta sexta-feira (4), às 20h30min. Ambas as equipes chegam ao confronto com seis pontos na tabela e buscam consolidar suas posições no campeonato. O Colorado tenta se recuperar da derrota para o Palmeiras, enquanto o Juventude vem embalado por duas vitórias consecutivas.

Onde Assistir e Expectativas Para o Jogo Os torcedores poderão acompanhar o jogo ao vivo pelo canal SporTV. O Internacional, comandado por Renan Brito, aposta em um ataque veloz e organizado, com destaque para Crysthyan Lucas. Já o Juventude, treinado por Filipe Dias, tem como trunfo a solidez defensiva e o meio-campo criativo. A expectativa é de um confronto equilibrado, com chances para ambos os lados e uma disputa intensa por uma vaga na fase final da competição.

Times Participantes do Brasileirão Sub-20 2025

América-MG

Athletico-PR

Atlético-GO

Atlético-MG

Bahia

Botafogo

Bragantino

Corinthians

Cruzeiro

Cuiabá

Flamengo

Fluminense

Fortaleza

Grêmio

Internacional

Juventude

Palmeiras

Santos

São Paulo

Vasco

Campeões e Vices do Brasileirão Sub-20

O Palmeiras é o maior campeão, com três títulos (2018, 2022 e 2024), seguido pelo Flamengo, que venceu duas vezes (2019 e 2023). Cruzeiro, Internacional, Fluminense, Atlético-MG e Botafogo têm um título cada.

Ano Campeão Vice-campeão 2015 Fluminense Vitória 2016 Botafogo Corinthians 2017 Cruzeiro Coritiba 2018 Palmeiras Vitória 2019 Flamengo Palmeiras 2020 Atlético-MG Athletico-PR 2021 Internacional São Paulo 2022 Palmeiras Corinthians 2023 Flamengo Palmeiras 2024 Palmeiras Cruzeiro

O Brasileirão Sub-20 é um dos torneios de base mais importantes do futebol brasileiro e um celeiro de futuros craques. Quem será o campeão em 2025?