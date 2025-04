Nunes Marques pede vista e suspende julgamento de Palocci no STF

Posted on

Por MRNews A tradicional Festa de São Sebastião em Parelhas, cidade localizada na região do Seridó, no Rio Grande do Norte, ocorreu entre os dias 10 e 20 de janeiro de 2025. Considerada uma das maiores celebrações religiosas e culturais do município, a festa reuniu aproximadamente 25 mil pessoas, superando as expectativas e consolidando-se como […]