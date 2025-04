Prefeitura disponibiliza 30 vagas para atendimento ginecológico e serviços de beleza

Posted on

A última noite do Carnaval Tradição de João Pessoa, realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) e Liga das Escolas de Samba da capital (LiesJP), deixou o público com um gostinho de saudade. Nesta segunda-feira (12), assim como ocorreu com as tribos indígenas, clubes de frevo e escolas de samba, as apresentações das ala […]