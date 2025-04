Badminton, futsal, vôlei de praia e futebol já têm classificados para a fase final

A 52ª edição dos JERs (Jogos Escolares de Roraima), o maior evento esportivo estudantil do estado, teve início neste fim de semana com um recorde histórico de participação. Com 10.416 estudantes-atletas inscritos, o evento já entra para a história como a maior edição de todos os tempos, reunindo competidores de todas as regiões do estado em diversas modalidades esportivas.

A primeira etapa, realizada nas cidades de Mucajaí e Iracema, deu o pontapé inicial ao calendário esportivo e revelou os primeiros classificados para a fase final, prevista para julho, em Boa Vista. Segundo o diretor-presidente do IDR (Instituto de Desporto de Roraima), Dinaildo Barreto, o evento já começou com grandes expectativas:

“Essa primeira etapa, realizada em Mucajaí e Iracema, já mostrou o tamanho da nossa força no esporte escolar. Vimos partidas disputadíssimas, atletas se superando em quadra e, principalmente, o brilho no olhar de quem está tendo a chance de viver essa experiência única. O recorde de inscritos não é por acaso, é fruto do trabalho sério das escolas, do apoio da comunidade e do investimento do Governo de Roraima”, afirmou Barreto.

Modalidades em destaque na primeira etapa

O badminton foi um dos grandes destaques da etapa inicial, com partidas eletrizantes e técnica de alto nível. Na categoria Mirim Feminino (12 a 14 anos), classificaram-se Allany Kimberlly Silva e Ingrid Beatriz Barbosa, ambas do CEM (Colégio Estadual Militarizado) Dom Pedro II, em Iracema, além de Isabel Raianne Brito e Nazareth Jeany Chaves, da Escola Vereador Francisco Pereira Lima, em Mucajaí.

No Mirim Masculino, avançaram Igor Silva Teixeira e Pedro Arthur Braz (CEM Dom Pedro II), junto com João Pedro Lima e Miguel Sales (Vereador Francisco Pereira Lima). Já no Infantil Masculino (15 a 17 anos), os classificados foram Gabriel da Silva e Thomas Morais (CEM Dom Pedro II), Lucas Wyllyan Sobral (Venceslau Catossi) e Joaquim Santos (Vereador Francisco Pereira Lima). Não houve classificação no Infantil Feminino.

O futebol também não ficou atrás, com partidas intensas e muito disputadas. A equipe do CEM Maria Mariselma Cruz, de Mucajaí, brilhou na categoria Infantil Masculino (15 a 17 anos) e garantiu vaga na fase final. Nas categorias Mirim Masculino, Mirim Feminino e Infantil Feminino não houve classificação.

As quadras de Mucajaí e Iracema foram palco de jogos emocionantes e bem disputados, resultando nas seguintes equipes classificadas para a próxima fase:

● Mirim Masculino: CEM Maria Mariselma Cruz (Mucajaí);

● Mirim Feminino: Escola Estadual Venceslau Catossi (Mucajaí);

● Infantil Feminino: CEM Nova Esperança (Mucajaí); e

● Infantil Masculino: CEM Maria Mariselma Cruz (Mucajaí)

VÔLEI DE PRAIA EM MUCAJAÍ

As areias de Mucajaí foram palco de grandes disputas no vôlei de praia. No Infantil Masculino, as duplas Giovane/Eduardo (CEM Maria Mariselma) e Waliston/Kaulin (CEM Nova Esperança) avançaram para a final. No Infantil Feminino, se classificaram Ruanda/Emanuelly (Escola Estadual Venceslau Catossi) e Aghata/Maria (CEM Dom Pedro II). Não houve classificados nas categorias Mirim.

Mais que uma competição, JERs são “trampolim” para futuro no esporte

Os Jogos Escolares de Roraima não são apenas uma competição, mas também uma porta de entrada para grandes oportunidades. Muitos dos estudantes-atletas classificados seguirão representando o estado em competições nacionais, como os JEBs (Jogos Escolares Brasileiros) e os JEJs (Jogos da Juventude), fortalecendo ainda mais o esporte escolar de Roraima.

Calendário segue com etapas por todo o Estado

Após as etapas de Mucajaí e Iracema, o calendário dos 52º JERs segue percorrendo Roraima. A próxima parada será em Caracaraí, de 11 a 13 de abril. Para essa etapa, 471 alunos-atletas e 30 técnicos se inscreveram, totalizando 501 participantes. As modalidades disputadas serão futsal, futebol, vôlei de praia e badminton.

