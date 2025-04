COI flagra tentativa de invasão no Buriti Shopping Guará e ação rápida da PM evita crime – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

O Centro de Educação Superior do Oeste (Ceo) da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), em conjunto com a Fundação de Amparo à Pesquisa (Fapesc), realiza o 2º Congresso Brasileiro de Tecnologia e Inovação em Saúde (Contis), nos dias 20 e 21 de maio, no Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo de Nes, em Chapecó, Santa Catarina. […]