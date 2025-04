AME BV: com palestras e histórias de sucesso, workshop inspira empreendedores no fortalecimento dos negócios   

Foto: Divulgação Semuc



Com a proposta de explorar o impacto do comportamento humano e da inteligência emocional nas vendas, além de potencializar o comércio, a Agência Municipal de Empreendedorismo e Fomento (AME BV) promoveu na noite desta quarta-feira, 9, o workshop “Vendas que geram lucros”, na Sala Multiúso do Teatro Municipal. De acordo com a Prefeitura, o evento contou com a participação de 150 beneficiários da instituição.

Assim, a diretora-presidente da AME BV, Luciana Surita, destacou que grande parte da economia local é impulsionada pelos pequenos negócios e que, atualmente, a agência atende um público expressivo, com quase 1.600 microempreendedores beneficiados.

Dessa forma, desse total, 72% são mulheres que atuam principalmente em segmentos como vestuário e moda, saúde e beleza, alimentação, artesanato e agronegócio. “Nosso foco neste evento é mostrar a esse público como utilizar a inteligência emocional para organizar suas vendas, com o objetivo de impulsionar a economia local. Queremos, por meio dos relatos dos próprios beneficiários, inspirar outros empreendedores e mostrar que eles podem ser exemplos de sucesso, estimulando mais pessoas dos mais diversos segmentos, a nos procurar”, afirmou Luciana Surita.

Histórias que inspiram durante workshop

A programação do workshop contou com insights práticos e inspiradores, destacando histórias reais de sucesso durante uma roda de conversa com duas microempreendedoras. Uma delas foi Ana Paula, que trabalha com a produção de biojoias em resina. Logo, após o incentivo da AME BV, ela passou a exportar seus produtos para Manaus (AM), Curitiba (PR) e Florianópolis (SC).

A microempreendedora relatou que precisava de motivação e de um “empurrão” emocional. Foi quando chegou à AME BV e ali teve um “start”. A partir daí, sua autoestima melhorou, ganhou mais disposição para trabalhar e enfrentou o desafio de aprimorar o atendimento ao cliente. Além de entender melhor sobre gestão financeira e fluxo de caixa.

“Antes, eu produzia cerca de 100 peças e vendia apenas em Boa Vista. Em setembro do ano passado, comecei a exportar para seis lojas fora da cidade e hoje minha linha de produção chega a quase 700 peças por mês. Foi a AME BV que me incentivou e fez com que eu não perdesse meu empreendimento. Me sinto orgulhosa em fazer parte dessa equipe”, disse Ana Paula.

Outra convidada foi Regina Mendes, proprietária da “Dona Coxinha”, marca especializada em salgados na capital roraimense há 15 anos. Após integrar-se à AME BV em agosto do ano passado, ela levou seu negócio a um novo patamar, conquistando um box no Mercado Municipal Romeu Caldas.

“Procurei absorver ao máximo todos os conhecimentos sobre empreendedorismo, desde a gestão financeira até as boas práticas na produção e no manuseio dos alimentos. Depois disso, tudo mudou. Novas oportunidades surgiram, conquistei mais clientes e o movimento cresceu mais de 50%. Agora, com o apoio da AME, meu próximo passo é lançar uma linha de salgados congelados, com 10 sabores diferentes, embalados a vácuo”, disse Regina Mendes.

Trajetória de sucesso

Quem também marcou presença no evento foi o empresário Wilson Oliveira, proprietário do Gostoso Açaí. Ele compartilhou sua trajetória de superação e crescimento até se tornar um dos destaques no setor gastronômico, com a comercialização e exportação de açaí trazido diretamente do Pará para Roraima.

Natural de Itaituba (PA), Wilson está há 20 anos em Roraima e começou do “zero” ao chegar à capital. Segundo ele, o grande diferencial em sua caminhada foi a constância e a determinação.

“Comecei com um capital inicial de R$ 5 mil para abrir meu empreendimento. Hoje, temos duas unidades e empregamos 80 pessoas. Além da distribuição de açaí para todo o estado de Roraima, incluimos comunidades indígenas e até países vizinhos, como Guiana e Venezuela. Atendemos cerca de 200 clientes, que também se tornaram empreendedores. Minha próxima meta é expandir com a criação de uma indústria de sorvetes”, destacou o empresário.

Espírito empreendedor

O evento também contou com palestras enriquecedoras, como “Vendas e Inteligência Emocional”. Quem ministrou foi a psicanalista Sidney Brito, e “Como Lucrar Mais”, apresentada pela diretora-executiva da AME BV, Scheila Horfmann. Como resultado, abordaram temas essenciais, incluindo os impactos das decisões empreendedoras, elaboração de plano de negócio e chaves para o sucesso.

Assim, o microempreendedora Valdeniza Bezerra, de 49 anos, que atua na produção de produtos derivados da pimenta e frutos regionais, participou do workshop. Ele destacou então que os relatos apresentados no evento serviram como inspiração para continuar investindo em seu negócio.

Como resultado, no ano passado, ela conquistou o 1º lugar na etapa regional do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios (PSMN), na categoria Microempreendedora Individual (MEI). Além disso, garantiu o 2º lugar na etapa nacional.

“Me chamaram muito a atenção os depoimentos da Ana Paula e da Regina Mendes, como elas conseguiram alavancar seus negócios, não desistiram e como demonstraram uma resiliência crescente, persistindo naquilo em que acreditavam. É por meio de cursos e palestras como os que a AME BV oferece que nós, microempreendedores, conseguimos absorver mais conhecimento e seguir em frente”, afirmou.

Fonte: Da Redação