Maternidade recebe inscrições para voluntariado em diversas áreas

O Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth está com inscrições abertas para o serviço voluntário destinado a candidatos com nível médio e superior. A iniciativa visa oferecer experiência profissional e contribuir para a preparação dos participantes para o mercado de trabalho. Os voluntários selecionados iniciarão as atividades no dia 12 de maio.

As inscrições seguem até o dia 26 de abril, ou até o preenchimento das vagas disponíveis, e podem ser feitas por meio do link. As áreas contempladas incluem: enfermagem, biomedicina, farmácia, técnico de enfermagem, fisioterapia, técnico em informática, técnico em laboratório, auxiliar de serviços de saúde e auxiliar administrativo.

De acordo com a diretora do Departamento de Ensino, Pesquisa e Desenvolvimento, Raissa Sampaio, o objetivo da ação é proporcionar uma vivência prática aos participantes.

“O intuito é proporcionar uma experiência profissional para essas pessoas que estão procurando se capacitar ainda mais após a sua formação, e como forma também delas contribuírem aqui dentro na rotina do nosso dia a dia”, afirmou.

O serviço voluntário é regulamentado pela Lei Federal nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, e terá duração de um ano na unidade. O processo seletivo envolve o preenchimento de um formulário eletrônico, envio de documentação, entrevista e acolhimento dos selecionados.

“A inscrição será realizada por um formulário eletrônico, após essas pessoas serem selecionadas, fazerem a entrega da documentação pelo formulário, faremos uma análise, depois uma convocação para uma entrevista e seleção, após isso elas vão passar por um acolhimento antes de entrar para as atividades”, explicou Raissa.